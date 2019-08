Desata polémica iniciativa para matrimonio igualitario en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- La propuesta que pretende legalizar en Sonora el matrimonio entre parejas del mismo sexo fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.



La iniciativa que reforma los artículos 2, 7, 11, 29, 30, 32, 94, 140 y 558 fracción uno, 181,191, 205 y 305, se adiciona un segundo párrafo al artículo 183 y se deroga el artículo 102 y 30 para el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, señala que los cónyuges podrán, durante el matrimonio, ejercitar las acciones que tengan el uno respecto del otro, en caso de no hacerlo, la prescripción no correrá entre ellos mientras persista el vínculo.



Asimismo, menciona que los cónyuges son iguales ante la ley, por lo que de común acuerdo decidirán en forma libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, su protección, educación y administración de sus bienes, así como la fijación del domicilio conyugal, el trabajo de uno o ambos cónyuges y la administración o disposición del patrimonio común.



Detalló que, de administrarse la demanda de divorcio, los cónyuges, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones previstas en favor de los hijos.



Tratándose de matrimonios homoparentales, el juez competente decidirá sobre la custodia de los hijos menores de siete años, considerando los derechos fundamentales del menor y la mejor forma de garantizar su desarrollo y protección.

ESPERAN LOS DIPUTADOS ANALIZAR EL TEMA A FONDO

Por Yamileth Hernández

Antes de aprobar o derogar la iniciativa del matrimonio igualitario en el Estado de Sonora, los diputados de la 62 legislatura esperan analizar a fondo el tema.



El diputado del Partido Encuentro Social manifestó su postura de no apoyar el matrimonio igualitario:



“Yo creo que se tendrá que respetar la decisión de cada ciudadano y mi postura es que yo no avalo el matrimonio igualitario, yo soy una persona cristiana pero respeto la decisión de cada persona”, recalcó Carlos Navarrete Aguirre.



En el caso de Jorge Villaescusa, legislador del PRI, se tienen que realizar revisiones de la iniciativa, ver sus términos y en qué consiste.



“Es una iniciativa que estamos revisando y que me gustaría conocer muy bien la iniciativa en general para poder dar una opinión”, puntualizó.



Del grupo parlamentario del PAN, a través de la diputada Alejandra López Noriega, coincidieron en que la familia es el medio para el desarrollo de la persona, pues es garantía de la estabilidad social, por lo que reiteraron el compromiso con el respeto a la dignidad de la persona humana.



“Son iniciativas inevitables y veremos cómo reacciona la población sonorense y particularmente las regiones que representamos. Es muy amplio el contexto y el marco referencial. Nos obliga a la prudencia política”, enfatizó Fermín Trujillo, diputado de Nueva Alianza.



La feminista y activista, Lucía Serna Salazar indicó que la ley señala que se deben respetar los derechos fundamentales y no debe haber distinción de personas y familias.



Víctor Pacillas, presidente de Dilo Bien Sonora, dijo que en días pasados se reunieron con la diputada para exponerle una propuesta de Ley de Convivencia para que estas personas pudieran acceder a diversos derechos, pero no al matrimonio.