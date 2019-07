Desaparece menor en Empalme; le informan a su madre que está en Culiacán

EMPALME, Sonora.- “Amá ando en Culiacán, no te preocupes, estoy bien espero y me comprendas, mañana te marco, me vine porque no me gusta cómo me tratas y me tenías, espero me comprendas”, este fue el mensaje que recibió una madre empalmense presuntamente de su hija de 16 años de edad, que desapareció ayer.

La mujer acudió a la Policía Municipal a reportar la desaparición de Karelia “N”, de 16 años de edad, tras 16 horas de búsqueda y recibir un mensaje de texto en su teléfono celular.

Informó a los uniformados que la joven salió de su domicilio ayer antes de las 6:00 horas con rumbo a la casa de su hermana, ubicada en la colonia Infonavit Guadalupe, y tras varias horas de no llegar, fue a preguntarle al chófer del camión que tomó el lugar donde se había bajado, quien le respondió que en la salida de la colonia donde vive.