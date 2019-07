Derrame en Guaymas frena exportaciones de peces a EU

GUAYMAS, Sonora.- El derrame de ácido sulfúrico en la bahía de Guaymas frena la exportación de baquet y otros peces a Estados Unidos, por la incertidumbre de no saber si hubo un daño directo o no.

La propietaria de la Pescadería “El Chayón” reveló que desde hace cuatro días mantienen un embarque de 700 kilos de baqueta retenida, porque los proveedores estadounidenses no quieren aceptar el producto hasta que no tengan un documento que les garantice que no está contaminado.

Informó que aunado a eso, a nivel local las ventas bajaron hasta en un 90% en las pescaderías del puerto.

Tras derrame de ácido sulfúrico, mueren animales en playas de Guaymas

Unos días después del derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, en Guaymas, Sonora, una tortuga caguama y un lobo marino fueron hallados muertos en playas cercanas.

A través de un video difundido en redes sociales, un ciudadano afirmó haber encontrado el sábado a la tortuga muerta en la playa de San Francisco, en la localidad de San Carlos, a unos 15 kilómetros de la terminal marítima de Grupo México.

En tanto, la organización Rescate Animal Hermosillo difundió imágenes de un lobo marino muerto en la playa de San Carlos.

La Profepa inició la semana pasada el procedimiento de inspección a Grupo México por el derrame.