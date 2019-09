Denuncian que agua de Nacozari no es apta para consumo

Alejandro Hernández, presidente de la Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental (ASGA), cuestionó en días pasados a la presidenta municipal de Nacozari de García, María Juana Romero, sobre si el agua era apta para el consumo humano en el Municipio a lo que la alcaldesa contestó "Nunca ha estado, nunca ha sido".



El activista mostró más de mil 400 firmas obtenidas a través de la plataforma Change.org, para pedir acciones que solucionen la problemática de la contaminación del agua en la localidad; hasta la fecha lleva más de 2 mil firmas.



También, en la sesión ordinaria del pasado jueves en el Congreso del Estado, el diputado Miguel Ángel Chaira presentó una iniciativa con punto de acuerdo para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales a dar solución al tema de contaminación, desabasto y estudios de calidad del agua de este poblado.



Revelaciones en redes



A través de redes sociales, han compartido fotografías donde muestran a niños con lesiones en la piel como: Llagas y ampollas, en la zona que rodea los labios, la boca y la nariz, por el contacto con esta agua contaminada.



En uno de los videos compartidos a EL IMPARCIAL, se ve como el agua de la lavadora está completamente de color negro.



En otro video, se pueden observar un par de lombrices nadando en un charco de agua con arena y tierra, sobre un lavadero de ropa, donde se vertió esta agua contaminada.



Esta problemática se debe a que la planta potabilizadora del Municipio no ha podido operar por falta de recursos, según informaron autoridades municipales; la planta fue construida en 2017 y en 2018 dejó de potabilizar el agua.



Esta proviene de la presa el Huacal y que con la crecida de agua, después de meses de sequía, ha traído consigo que la corriente arrastre por las tuberías de Nacozari tierra y otros contaminantes.



Material fotográfico al que tuvo acceso EL IMPARCIAL se muestra como se aplica en la planta potabilizadora solo un frasco de cloro cada ocho horas al agua, tratamiento que es insuficiente para que el líquido sea apto para el consumo humano.



Característica del agua



Alejandro Hernández, ingeniero ambiental y presidente de la Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental (ASGA), indicó que el agua sale de un color amarillo a negro, con un olor desagradable y con un sabor a agua estancada.



"La mala calidad del agua en Nacozari que se abastece es porque no se está potabilizando el agua, no se están filtrando los sólidos, no se están reteniendo las partículas, no se están bajando la turbidez y no se está desinfectando", dijo.



Un habitante del lugar, informó a EL IMPARCIAL que el agua había sido clorada durante tres días y hasta la tarde de ayer el agua salía, aunque un poco más clara, con un olor a agua estancada.

Aseguran que está controlada turbidez del agua en 90%



En un 90% está controlada la turbidez del agua en la población de Nacozari de García, afirmó el director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) Luis Alberto Estevane Hernández.



A la fecha, aseguró, únicamente en tres colonias se mantiene el problema, que es originado por la red, que tiene años en mal estado, para lo cual se han instalado varias válvulas de desfogue.



"Lo que pasa es que hay puntos donde nosotros le llamamos que ya topa, ¿qué significa eso?, que ahí termina la red, entonces normalmente cuando estuvo el problema fuerte en los meses de junio y julio, el agua se fue estancando en esas áreas.



"Y durante años se genera, durante muchos años, o sea más de cuatro años, se generó una capa de lodo en esa área, entonces cuando entra el agua pues se mezcla", detalló.