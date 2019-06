Denuncian a policías por desaparición de dos jóvenes

Guaymas.- Cuatro agentes de la Policía Municipal en Guaymas fueron denunciados ante el agente ministerial del Fuero Común y Asuntos Internos por la desaparición de Jesús Alberto Serrano Carrillo, de 21 años de edad y Paúl Ezequiel Cervantes Martínez, de 19.

De acuerdo a los familiares, los jóvenes fueron detenidos el lunes alrededor de las 14:00 horas, al salir de la tienda de abarrote “Piolín”, ubicada en calle 25 y calzada Agustín García López por cuatro elementos que iban a bordo de la unidad 177.

Tras lo ocurrido, las abuelas de ambos, quienes son las tutoras y demás familiares, acudieron al Juzgado Calificador a preguntar por ellos, pero ahí les informaron que no habían sido presentados, por lo que recorrieron las agencias ministeriales de Fuero Común y Federal, sin resultados positivos.

Ayer las abuelas Martha Ramírez y Angélica Gerardo, presentaron la denuncia en Asuntos Internos, y llevaron testigos que presenciaron la detención de los dos guaymenses, mientras salían de la tienda de abarrote que se localiza cerca de sus domicilios.

“Mi sobrino (Paúl Ezequiel Cervantes Martínez) acababa de liquidar un viaje en la pesca de sardina y pensábamos que con eso que traía pagaría la multa, por eso no acudimos de inmediato a buscarlos, pero al ver que no llegaron fuimos a buscarlos a todas partes y no los encontramos”, externó Cristina.

Alejandro Manjarrez, quien es el encargado del grupo de sobrevigilancia en la zona Oriente de Guaymas, aseguró que ni él ni sus compañeros Miguel Márquez, Josué y Antonio Achondo, no detuvieron a los jóvenes como lo señalan familiares y que acudieron por voluntad propia a aclarar esta situación.

Defiende a Policía

La alcaldesa Sara Valle Dessens declaró que el Municipio cuenta con una policía confiable, no obstante de que no es la primera denuncia en contra de los uniformados por cuestiones similares.

Consideró que los señalamientos que se hicieron contra cuatro de los uniformados son delicados y deben estar respaldados con una denuncia formal.