Denuncian a Unison 26 casos de acoso en los últimos 9 años

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de las numerosas denuncias que se han hecho en redes sociales, la Universidad de Sonora tiene registradas 26 denuncias de acoso y hostigamiento sexual en los últimos nueve años, informó la vicerrectora de la Unidad Regional Centro.



Rita Plancarte Martínez detalló que de estas denuncias no se han registrado ninguna en el último año, aunque se ha dado seguimiento a los señalamientos a maestros y empleados a través de redes sociales.



"Excepto a lo del movimiento MeeToo, no se incrementaron las denuncias, ese movimiento fue en este año. No tenemos más denuncias formales, ni menos que antes, (estas denuncias) no son del último año", resaltó.



Según los parámetros de la Unison, el acoso sexual es cuando se da entre iguales, ya sea entre estudiantes, maestro a maestro o empleado a empleado; mientras que el hostigamiento es entre superior a subalterno, es decir de maestro o trabajador hacia un estudiante.



De estas 26 denuncias, 12 corresponden a casos de acoso, 10 de ellas de estudiante a estudiante, de las cuales cinco están en procesos y cinco ya fueron concluidas, las otras dos son una de profesor a profesor y otra de trabajador a trabajador, ambas concluidas.