Denuncia por venta ilegal de propiedad enciende focos rojos en FGJE

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando Luis "N" y Patricia "N" acudieron a hacer el pago del predial de un terreno, hace tres meses, se encontraron con la sorpresa de que el predio ya no era suyo. De hecho, según les informaron, se había vendido desde el mes de febrero.



El mismo día, la pareja acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado a interponer una denuncia por la venta ilegal de su propiedad. Para ese entonces, la dependencia ya tenía tres carpetas de investigación abiertas por situaciones similares.



De acuerdo con la fiscal general, Claudia Indira Contreras Córdova, la denuncia de Luis y Patricia puso en alerta a la dependencia sobre la existencia de un nuevo modus operandi en Sonora: Robo de identidad con documentos apócrifos para realizar operaciones fraudulentas de terreno.



Al menos cuatro personas estaban involucradas. Ellos recorrían la ciudad para encontrar predios que pudieran vender, se hacían pasar por inspectores para obtener el nombre del dueño y posteriormente falsificaban identificaciones. Así consumaban el robo de identidad.



"Con esas identificaciones solicitaban información al Registro Público de la Propiedad", explicó. "Ahí obtenían copias certificadas de escrituras públicas y solicitaban el certificado de libertad de gravamen. Obtenían constancias auténticas de que el bien inmueble no contaba con adeudos o era sujeto a embargo".



Ya con estos documentos, los defraudadores publicaban en medios impresos los terrenos en venta, hasta encontrar compradores de los mismos. El último paso era hacer la transacción en una notaría pública.



"El día de la formalización portaban identificaciones apócrifas de los propietarios reales del inmueble, copia de escrituras públicas, certificado de libertad de gravamen, hasta constancia de no adeudo de agua, luz y predial. Todo en el marco de una aparente legalidad", recalcó la fiscal.



Modus operandi



Con las primeras cuatro denuncias presentadas, la FGJE junto a instituciones como el Colegio de Notarios y el Registro Público de la Propiedad logró establecer este modus operandi y ubicar el posible centro de operaciones del grupo delictivo, en un complejo departamental de la colonia Santa Isabel.



La pista definitiva llegó el 5 de julio, cuando se realizó una venta por una propiedad con valor de 990 mil pesos. Dos de los miembros del grupo se hicieron pasar por dueños del terreno y acudieron ante notario para realizar la operación.



Pero al llegar a una institución bancaria para intentar cobrar el cheque fueron detenidos por agentes de la AMIC. En la notaría, según detalló Contreras Córdova, se percibieron inconsistencias en la transacción y se solicitó el apoyo de la Fiscalía. Así fue como se detuvo a los presuntos responsables en flagrancia.



Los integrantes del presunto grupo delictivo son cuatro: Óscar, de 43 años y originario del Estado de México; Renato, de 33 años, de Veracruz; Alejandro, de 42, de Guadalajara, y Jorge, de 33, de Veracruz.



Todos ellos ya fueron vinculados a proceso, están en prisión preventiva debido a que el juez consideró esta medida porque no tienen arraigo en Sonora, y podrían alcanzar una sentencia de hasta 37 años por cada caso.



Sin embargo, advirtió Contreras Córdova, podrían ser más los involucrados y aún está en curso la investigación complementaria. También existe la posibilidad de que haya más personas víctimas de robo de identidad, sin tener idea de que sus propiedades fueron parte de este fraude.



En cuanto a la reparación del daño, señaló que se recuperaron los 990 mil pesos cuando se detuvo en flagrancia a los defraudadores, pero el resto todavía está en proceso.



Y aunque aseguró que este modus operandi se ha detectado también en otros estados de la República, aún no se puede confirmar que exista relación entre los cuatro presuntos responsables en Sonora y otros grupos delictivos en el resto del País.