Delegado de SRE niega haber creado escándalo; anuncia demanda a alcaldesa

Por el presunto daño moral y perturbar su imagen, Benjamín Hurtado Aguirre, delegado de Relaciones Exteriores en Sonora, dio a conocer que demandará a la alcaldesa Célida López Cárdenas y al Ayuntamiento de Hermosillo.

El funcionario federal, supuestamente en estado de ebriedad, protagonizó una discusión con guardias de seguridad de un establecimiento comercial, quienes le pidieron que se retirara, de acuerdo con un parte policiaco.

En un video que circuló en redes sociales, Hurtado Aguirre, acompañado de Petra Santos, quien fuera delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aparece frente a policías municipales, ante quienes aparentemente presume su relación con el Presidente de la República y el titular de la SRE, Marcelo Ebrard.

El actual delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que demandará a la alcaldesa, ya que él no incurrió en una ilegalidad, tanto así que no fue arrestado y no hay un parte policiaco de los hechos pero su imagen fue difamada.

“Y por lo que pasó es que estoy demandando a la presidenta municipal, por daño moral, pero además estoy solicitando una reunión con los policías que estuvieron en el lugar y si no me contestan volveré a mandar un oficio porque quiero que nos veamos las caras.

No es posible que perturben mi imagen de esa manera porque si yo hubiera estado borracho me hubieran llevado a la jefatura y quién me va a resarcir mi imagen pública, la difamación”, indicó.

El Ayuntamiento de Hermosillo, a través de Comunicación Social, no emitió ningún comentario y asegura lo hará cuando le llegue la notificación de la demanda.