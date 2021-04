“Déjenme ver a mi criatura”, pide madre

NAVOJOA.- Desde hace cuatro meses Martha Isabel no ve al menor de sus hijos, un pequeño de un año ocho meses que fue resguardado en un albergue del DIF, luego de que policías mu - nicipales lo encontraron solo en la calle en la colonia 16 de Junio.

“Al procurador (de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) le supliqué, le rogué para que me dejaran ver al niño”, expresó la madre del menor. Indicó que mediante su abogado Julio Lugo metieron un amparo para que ella pudiera convivir con su hijo y pese a que el juez titular del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó el pasado 22 marzo a las autoridades del DIF de Navojoa, que le permitiera ver al menor, no se ha cumplido.

“No me han dicho nada, estoy en espera de lo que me digan”, agregó, “hubo una orden para que me dejaran verlo, pero no se han comunicado”.

La mamá del pequeño aseguró que su hijo se le salió de la casa, pues dijo que acostumbra a jugar con él y él se esconde, pero esa vez se descuidó por un instante y no se dio cuenta que el infante se salió.

“Lo que pasa que el niño se me salió, salimos afuera, no andaba deambulando en la calle como dicen, él estaba afuerita de la casa en el registro; él se esconde, juega para que yo salga, el niño estaba sentado afuera de la caja del registro, a 10 metros de la casa”, aseguró.

Pidió que le permitan estar con su retoño, pues asegura estar apta para cuidarlo y educarlo.

Que me regresen a mi criatura, estoy apta para educarlo, darle amor y estar con él”, expresó, “yo ya estoy llevando terapias y rehabilitación como me lo pidió el DIF”.

PERMITEN COMUNICACIÓN, ASEGURAN

Felipe Abel Merino Aragón, director Jurídico del Ayuntamiento de Navojoa, aseveró que nunca se le ha negado tener contacto con el niño incluso, ya en una ocasión madre e hijo se comunicaron por videoconferencia pues por la cuestión de la pandemia están cuidando la salud de los pequeños al - bergados.

“La señora ha venido a solicitar videoconferencia y se le programa el día y la hora y llega tarde o a veces no acude y en un estado en el que es evidente que no se encuentra en estado de conciencia”, señaló. Al menor lo hallaron descalzo, dijo, con aparente desnutrición y mal vestido, parado en un transformador donde hay cables de alta tensión.

“Es un niño que se encuentra al - bergado porque se encontró en situación de calle. Evidentemente no reci - bía las atenciones que debía recibir de una familia responsable”, apuntó.

Cuando lo albergaron, agregó, localizaron a la madre y acudió a la Subprocuraduría del Menor, donde de manera gratuita le realizaron un antidoping al que dio positivo al consumo de drogas, por lo que se comprometió a iniciar terapia de rehabilitación.

Recalcó que la prioridad de DIF es salvaguardar la integridad del menor pero hasta el momento, aseguró, la madre no ha buscado acercamiento.