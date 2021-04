Deja Alicia Arellano Tapia un legado en la política

SONORA.- A los 95 años de edad falleció ayer en esta ciudad la señora Alicia Arellano Tapia, quien fuera senadora, alcaldesa de Magdalena de Kino y de Hermosillo y madre de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Ayer diferentes personalidades de la política y de diferentes sectores de la sociedad expresaron a través de redes sociales sus condolencias por esta pérdida.

Originaria de Magdalena de Kino, Arellano Tapia estudió las carreras de Odontología y de Derecho en una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades para desarrollar una carrera profesional.

Su ejercicio, sin embargo, se consolidó en la política y se distinguió por su gran trayectoria a lo largo de su vida.

Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Se ha ido mi madre Alicia Arellano Tapia, mi ejemplo de vida, mi inspiración, mi consejera. No te imaginas la falta que me harás por el resto de mis días. Gracias de todo corazón por el enorme privilegio de ser tu hija. DEP con Papá. pic.twitter.com/2K2pAEzqRk — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) April 19, 2021

Arellano Tapia fue militante del PRI y en 1964, a once años de que se reconociera a la mujer mexicana el derecho a votar y ser votada, junto con María Lavalle Urbina, fue una de las dos primeras mujeres electas como senadoras de la República, cargo que ocupó hasta 1970.

Al ser una de las primeras mujeres en el País en participar en política, abrió brecha a otras más para que buscaran desarrollar esta vocación.

Posteriormente fue alcaldesa de Magdalena de Kino 1973 a 1976 y de Hermosillo de 1979- 1982. Durante su gestión en la administración municipal de Hermosillo logró que la capital sonorense a alcanzara la distinción nacional como la Ciudad más limpia de México.

En su juventud contrajo nupcias con el doctor Miguel Pavlovich Sugich (finado). Le sobreviven sus hijas Alicia y Claudia y sus nietas Claudia, Ana y Gabriela Torres Pavlovich.

La misa exequial para pedir por su eterno descanso se oficiará mañana martes a las 16:00 horas en la parroquia del Espíritu Santo de la colonia Pitic. Descanse en paz.

El 13 de septiembre del 2015 Alicia Arellano Tapia y su esposo Miguel Pavlovich Sugich acompañaron a su hija Claudia cuando esta asumió el cargo de Gobernadora de Sonora.

Serás siempre mi inspiración: Claudia Pavlovich Arellano

Madre, mi corazón está muy triste con tu partida.

No tengo palabras para resumir la admiración que siempre te he profesado, pero sé que lo sabes, que lo supiste siempre. Tampoco tengo claridad en estos momentos para dimensionar la falta que me harás por el resto de mis días, por todo lo que has sido para mí, un ejemplo de vida, mi inspiración, mi guía, mi consejera.

Siempre vi en ti a una mujer responsable, visionaria y comprometida con la vida. En el servicio público encontraste tu misión, tu pasión, tu propósito de vida. Para muchos, Alicia Arellano será la mujer que abrió brecha en política a muchas otras; para mí, la mejor madre que pude tener. Gracias, de todo corazón, por el enorme privilegio de ser tu hija.

Hace cinco años, igual en el mes de abril, mi Dios llamó a su lado a mi papá, un hombre también ejemplar y admirable, como tú.

Hoy estarán juntos, como tantos años desde que decidieron unir sus vidas y formar una familia, la mejor que pudimos tener Alicia y yo. Dios sabe que no nos cansaremos de agradecerle por los padres que nos dio.

Hoy que te has ido a su lado, sólo puedo decirte a ti, Mamá, gracias por tanto. Porque nos diste el mayor de los tesoros, tu ejemplo, tu fuerza, tu bondad, tu carácter que te hizo ser el roble de nuestra familia. Ten la certeza que seguirás siendo nuestra inspiración y nuestro más sólido pilar.

Tu tenacidad, tu compasión, tu fortaleza y tu amor al trabajo han dejado huella no solo en tu familia sino en la sociedad a la que amaste servir. Mi amor eterno, el de Sergio y el de mis hijas, tus nietas que te adoran, te acompañen en este viaje.

Descansa en paz, querida Mamá.

* Carta escrita por la gobernadora Claudia Pavlovich y publicada en redes sociales.

En una foto familiar Alicia Arellano Tapia aparece acompañada de sus hijas Claudia y Alicia, su yerno Sergio Torres y sus nietas Claudia, Ana y Gabriela.

Alicia Arellano Tapia aparece con su esposo Miguel Pavlovich, y su hija Alicia (centro)

Personalidades de la política y de diferentes sectores de la sociedad expresaron a través de redes sociales sus condolencias.

Lamento profundamente el fallecimiento de una sonorense que abrió el camino de las mujeres a la historia de Sonora. Alicia Arellano fue un ejemplo de lucha. Mi más sentido pésame a su hija, la gobernadora @ClaudiaPavlovic. QEPD. — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) April 19, 2021