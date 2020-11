Definirá Morena qué alcaldes irán por reelección: Mario Delgado

HERMOSILLO.- El Comité Ejecutivo Nacional de Morena todavía no define qué alcaldes pudieran reelegirse, lo que se definiría después de platicar con los interesados, destacó Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Vamos a hablar con ellos a ver quién tiene interés en reelegirse y quien quiera, evidentemente tendrá que ganar su apuesta”.

Para el 2021 esperan obtener “el carro completo”, ser mayoría en las cámaras y obtener el mayor número de gubernaturas, y a pesar de que el nombre de Andrés Manuel López Obrador no aparecerá en las boletas, el partido considera que tienen

posibilidades.

"No está el nombre en la boleta, pero están los resultados de su Gobierno en la realidad, se ven todos los días un Gobierno comprometido por erradicar la corrupción”.

ALIANZAS

Ante la posible alianza entre el PRI y PAN para contender por la gubernatura del Estado, manifestó que esto hasta pudiera beneficiar a Morena, pues es una alianza que no es real, señaló.

“Se quitarían la máscara, son proyectos políticos que defienden la corrupción y los intereses, los privilegios. Si se van a unir, será mejor para los electores de Sonora decidir entre el pasado o un proyecto diferente de un gobierno sin corrupción, preocupados por la gente”, expresó.

Hasta el momento en Sonora el candidato será Alfonso Durazo, dijo, por lo que esperarían que el Senado verificara la resolución del INE respecto a la paridad y que se consideren que en siete estados las candidatas sean mujeres.

“Somos fieles promotores de la paridad, pero hay que poner atención en que el INE no sobrepase sus facultades, el INE no es el poder legislativo y no puede invadir facultades, es importante lo que está haciendo el Senado de la República si está disposición no está violando la ley”.