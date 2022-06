Definen playoffs en Liga de Beisbol Sabatina HMO

El equipo de Taquería San José logró emparejar su récord y disputará los playoffs de la Liga de Beisbol Sabatina HMO como el quinto lugar del standing, luego de superar 8-5 a Bestias en la última jornada del rol regular.

Los taqueros ganaron su décimo y último compromiso del calendario con sólo 6 imparables, entre ellos dos de Cristian Araiza; sin embargo lograron armar un rally de cuatro carreras en la séptima alta y acabaron llevándose el triunfo.

Los ganadores se pusieron 1-0 arriba en la tercera entrada, cuando Alex Ceceña llegó al pentágono en bola ocupada; mientras que en el cuarto capítulo se anotaron dos rayitas más con un sencillo de Araiza que remolcó a Carlos Coronado y Lauro Antúnez.

Omar Noperi pisó el 4-0 en la sexta alta en una jugada de selección, pero en el cierre de ese episodio Bestias logró empatar la pizarra 4-4 gracias a un sencillo de Gaspar Gámez y dobletes productores de Juan Téllez y Abraham García.

Aarón Noperi se llevó la victoria sobre la lomita.

El golpe definitivo de Taquería San José llegó en el séptimo rollo con cuatro carreras que cayeron gracias al descontrol del pitcher rival, además de un doblete de Jorge Ramos que impulsó a dos compañeros al plato.

Alejandro Amparano todavía anotó una rayita más para Bestias en la séptima baja, sin embargo fue todo el daño que pudieron producir. Aarón Noperi salió como el pitcher ganador, mientras que Héctor Wilson tuvo que cargar con el descalabro.

En otros resultados, DC Anuncios derrotó 6-5 a Verdugo’s Refrigeraciones y Padres superó 5-4 a Ramoncitos.

LOS PLAYOFFS

Próximo sábado, Juego 1

Mayos vs. Ramoncitos

Bestias vs. DC Anuncios

Verdugo’s vs. Cabezones

Padres vs. Taquería San José