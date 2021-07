Debutará Tonatiú López el viernes 30 en Juegos Olímpicos

Dos años después de sufrir aquella lesión que lo dejó fuera de competencia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el sonorense Tonatiú López ya duerme de día y entrena de noche con la intención de llegar lo mejor preparado a los Olímpicos de Tokio 2021.

Así lo aseguró ayer en videoconferencia, donde estuvo acompañado del también ex atleta olímpico en Los Ángeles 1984, Gerardo Alcalá, y la periodista deportiva Érika Montoya.

Con 16 horas de diferencia entre Hermosillo y Tokio, el mediofondista sabe que su debut en esta justa no será cosa sencilla, sin hablar de la calidad de los rivales internacionales que va enfrentar en la prueba de 800 metros planos.

“Yo tuve la ventaja de haber estado ya en Japón en 2018. Estuvimos en un campamento de entrenamiento alrededor de 21 días. Mi proceso de adaptación es más o menos de unos 10 días, en el que ya me normalizo completamente; yo me voy el día 24 (de julio), llego el 25 a Japón y compito el 31, entonces son seis días nomás de adaptación.

“Lo que decidimos hacer mi entrenador y yo es emular lo que va a ser allá en Tokio; cambiamos lo que son horarios de comida, de entrenamiento, de fisioterapia y todo eso. Por ejemplo, ahorita me estoy moviendo ya con la hora de Japón”, explicó.

A sus 23 años de edad, el hermosillense llega a esta justa como la máxima promesa del atletismo mexicano, más aún después de que hace unas semanas rompiera el récord nacional que él mismo ostentaba; al dar un tiempo de 1:43.44 en Atlanta, Georgia.

¡Últimos detalles rumbo a Japón!



“La verdad ahorita como que todavía no me la creo. En su momento era algo que todavía lo veía muy lejano, pero en este momento es algo indescriptible, la verdad estoy muy emocionado, ya quiero sentir ese aura olímpico estando allá en la Villa.

“Estoy esperando con todas las ansias que sea sábado para poderme ir y vivir mi primera experiencia olímpica”, dijo.

En definitiva, estos serán unos juegos atípicos por las restricciones implementadas a causa de la pandemia de Covid-19, y quizás la diferencia más grande radique en la ausencia de público en los estadios. Sin embargo, Tonatiú asegura estar completamente enfocado en conseguir una medalla que sería histórica en esta disciplina para México.

“Desde que dijeron que no iba a haber público, yo en ningún momento siento que me haya afectado, yo siempre lo vi como ‘bueno, es mi debut, lo puedo agarrar por el lado de que va a haber menos presión, va a ser yo contra los atletas y no contra un escenario de un estadio lleno’.



“Y realmente yo voy a competir, no voy a otra cosa. Ya tendré la oportunidad de vivir la experiencia olímpica completa en París 2024”, concluyó.

CALENDARIO 800 METROS

Fecha Fase Hora Viernes 30/Jul Eliminatoria 17:00 Domingo 1/Ago Semifinales 03:00 Miércoles 4/Ago Final 05:00

*Tiempo de Sonora.