Deben mejorar certeza y confianza para mayor crecimiento: Empresarios

En su inicio de la gira "La Fuerza del Empresariado con México", los titulares de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), estuvieron en Hermosillo con empresarios sonorenses.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, manifestó que México no tiene otra opción más que crecer, pues es a través de las inversiones de pequeños comerciantes que esto se logra, pero el Gobierno federal no ha dado la confianza necesaria.

Crecer no es una opción para el País, quien diga que crecer es una obsesión neoliberal, desconoce que no hay otro vehículo para generar bienestar, si no es a través del crecimiento y el crecimiento solo se genera en base a la inversión", dijo.