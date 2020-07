Debe Estado intervenir para solucionar conflicto de la etnia yaqui

GUAYMAS, Sonora.- Es urgente la intervención del Estado en los bloqueos intermitentes que mantienen los yaquis en el paradero turístico del “Danzante Yaqui” y en Vícam, para evitar más afectaciones a transportistas y automovilistas en general, consideró Esteban Terrazas Aguirre.

El vicepresidente de la Federación de Cámaras del Sur de Sonora, consideró que el gobierno del Estado como primera instancia debe mediar en este conflicto y después buscar acercamiento con el Gobierno federal para la búsqueda de soluciones en conjunto.

“Es una cosa que no se puede entender, no tienen ningún derecho a actuar así (yaquis). La economía ahora no es buena ahora y nos cierran una vía de comunicación, ya hay muchas quejas por el daño económico que están causando, la autoridad estatal debe actuar”, opinó.