Debate este mes Congreso matrimonio igualitario

HERMOSILLO, Sonora.- En un lapso de 30 días deberá presentarse en comisiones la propuesta de la diputada Yumiko Palomarez Herrera sobre el matrimonio igualitario, a la que, aseguró, no se harán modificaciones para incluir la adopción.



La legisladora integrante del grupo parlamentario de Morena detalló que ha tenido encuentros con representantes de posturas a favor y en contra, pero que hasta el momento no le han presentado un argumento jurídico para ir en contra de la propuesta.



El pasado 5 de agosto la legisladora morenista presentó una propuesta ante la Diputación Permanente para reformar y adicionar artículos de los códigos de familia y de Procedimientos Civiles, donde incluyó la figura de matrimonio igualitario.

La iniciativa pretende modificar el artículo 11 del Código de Familia, por ejemplo, que establece el matrimonio entre un hombre y una mujer."Sí se han acercado conmigo (grupos a favor y en contra), yo les solicitaba que me dieran un argumento jurídico porque estamos en un estado laico y no nos podemos apegar a lo que ellos solicitaban, en virtud de que no me ofrecían argumentos jurídicos", señaló.Recordó que aunque estados como Sinaloa no aprobaron el matrimonio igualitario, recientemente el Congreso de Oaxaca sí lo hizo, a pesar de ser un Estado conocido por ser machista.