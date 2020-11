De todos depende pasar una Navidad en familia si nos cuidamos desde ahora: Clausen

HERMOSILLO, Sonora.- De todos depende que podamos pasar unas fiestas decembrinas en familia y sin correr riesgo de contagio por Covid-19, si cumplimos con los protocolos y la regla de tres: lavado de manos, uso de cubrebocas y distanciamiento social, expresó Enrique Clausen Iberri, tras confirmarse, este día, 22 defunciones más y 295 nuevos contagios a causa de la pandemia.

El secretario de Salud destacó que sin duda alguna este ha sido un año difícil por la contingencia sanitaria mundial que ha provocado incertidumbre y ha separado a miles de sus seres más queridos.

“Hay familias que desde marzo de este año no se han vuelto a reunir; hermanos que no se han vuelto a ver; hijos que en ocho meses no han regresado a casa por cumplir el compromiso de no salir contagiados o de no contagiar a sus padres; te hablo de cientos, por no decir, miles de familias unidas por la responsabilidad, pero distanciadas por la pandemia”, expresó.

Clausen Iberri detalló que, en ocho meses de pandemia, dos cosas han quedado muy claras: la responsabilidad de atender a los contagiados es del personal de salud, pero la responsabilidad de que no haya más contagios es tuya.

“Si cumplimos con el uso de cubrebocas, lavarnos las manos, guardar la distancia y no salir nada más por salir, es muy probable que tú y todos podamos pasar una navidad en familia; prestigiados virólogos de Europa han recomendado evitar el contacto social entre 10 y 14 días antes de Navidad, en una especie de “pre cuarentena navideña” para poder pasarla en familia, minimizando el riesgo de contagio”, finalizó.

En cuanto a los datos estadísticos de hoy, 37 mil 157 personas se han recuperado en Sonora; 13 pacientes COVID fueron dados de alta; se confirmaron 22 decesos en 14 hombres y ocho mujeres residentes de: Hermosillo y Agua Prieta cinco cada uno; Nogales cuatro, Cumpas dos; Guaymas, Navojoa, Cajeme, Magdalena, Cananea y San Luis Río Colorado uno cada uno; derechohabientes del IMSS 21, Secretaría de salud uno; acumulándose 3 mil 375 defunciones.

Hoy se suman 295 nuevos casos por COVID, en 154 mujeres y 141 hombres; acumulándose 42 mil 81 casos en total, residentes de Hermosillo 130; Cajeme 43; Caborca 38; Nogales 37; Navojoa 12; San Luis Río Colorado, ocho; Agua Prieta y Magdalena cinco cada uno; Huatabampo tres; Álamos dos; Pitiquito, Banámichi, Sahuaripa, Altar, Etchojoa, Huépac, Puerto Peñasco, Bácum, General Plutarco Elías Calles, Nacozari de García, Cananea y Guaymas uno cada uno.

Se confirmaron cuatro casos pediátricos; en tres niñas y uno niño; acumulándose 838 en total; y un caso en una mujer embarazada; acumulándose 304 en total.

De los 295 casos confirmados, 24 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones; la ocupación hospitalaria es de 46 por ciento en instituciones públicas, y 77 por ciento en privadas.

Casos COVID-19 en Sonora 42,081 casos confirmados y 3,375 defunciones

Defunciones registradas el 28 de noviembre: 22

Hermosillo: 5

Agua Prieta: 5

Nogales: 4

Cumpas: 2

Guaymas: 1

Navojoa: 1

Cajeme: 1

Cananea: 1

Magdalena: 1

San Luis Río Colorado: 1

Mujeres: 8/ Hombres 14

IMSS: 21

Secretaría de Salud: 1



Casos confirmados el 28 de noviembre: 295

Hermosillo: 130

Cajeme: 43

Caborca: 38

Nogales: 37

Navojoa: 12

San Luis Río Colorado: 8

Magdalena: 5

Agua Prieta: 5

Huatabampo: 3

Álamos: 2

Pitiquito: 1

Banámichi: 1

Sahuaripa: 1

Altar: 1

Etchojoa: 1

Huépac: 1

Puerto Peñasco: 1

Bácum: 1

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Nacozari de García: 1

Cananea: 1

Guaymas: 1

Mujeres: 154/ Hombres: 141

Institución Médica

Secretaría de Salud: 221

IMSS: 36

Isssteson: 29

Issste: 9

Acumulados

Defunciones: 3,375

Hermosillo: 1,070

Cajeme: 661

San Luis Río Colorado: 294

Nogales: 284

Guaymas: 220

Navojoa: 167

Agua Prieta: 97

Caborca: 81

Huatabampo: 75

Empalme: 60

Etchojoa: 49

Puerto Peñasco: 45

Cananea: 37

Nacozari de García: 31

Magdalena: 29

Benito Juárez: 28

Bácum: 25

San Ignacio Río Muerto: 14

Santa Ana: 13

Gral. Plutarco Elías Calles: 11

Cumpas: 9

Fronteras: 8

Ímuris: 7

Pitiquito: 6

Ures: 5

Altar: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Moctezuma: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 3

Bacoachi: 3

Aconchi: 3

Naco: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Benjamín Hill: 3

Carbó: 2

Rayón: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Bavispe: 1

Álamos: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Mujeres: 1,436/Hombres: 1,939

Institución Médica

IMSS: 2,057

Secretaría de Salud: 1,008

Isssteson: 231

Issste: 72

Sedena: 4

Semar: 3



Total de casos confirmados: 42,081

Hermosillo: 19,057 municipio con mayor incidencia con un 46% del total.

Cajeme: 5,420 que representan el 13% del total.

Nogales: 3,041que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,204 que representan 5% del total

Guaymas: 2,002

Navojoa: 1,934

Caborca: 1,757

Cananea: 1,258

Agua Prieta: 950

Huatabampo: 801

Empalme: 638

Etchojoa: 512

Magdalena: 379

Puerto Peñasco: 292

Nacozari de García: 202

Santa Ana: 187

Bácum: 163

Pitiquito: 133

Benito Juárez: 117

Gral. Plutarco Elías Calles: 116

San Ignacio Río Muerto: 100

Álamos: 89

Ímuris: 71

Altar: 61

Ures: 58

Cumpas: 48

Rosario: 43

Moctezuma: 41

Baviácora: 36

Fronteras: 34

Sahuaripa: 32

Benjamín Hill: 28

Naco: 27

Bacoachi: 25

Yécora: 23

Aconchi: 20

Sáric: 20

San Miguel de Horcasitas: 16

Nácori Chico: 13

Trincheras: 12

Arizpe: 12

Villa Hidalgo: 11

Quiriego: 8

Cucurpe: 8

Granados: 8

Ónavas: 6

Carbó: 6

Bavispe: 6

Banámichi: 6

Divisaderos: 5

Rayón: 5

Tubutama: 5

San Felipe de Jesús: 4

Villa Pesqueira: 4

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Bacerac: 3

Huásabas: 3

Arivechi: 3

Tepache: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Huépac: 2

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1



Mujeres: 22,720 /Hombres: 19,361

Institución Médica

Secretaría de Salud: 29,889

IMSS: 8,144

Isssteson: 3,049

Issste: 768

Sedena: 217

Semar: 14



Casos estudiados: 77,751

Confirmados: 42,081

Descartados: 35,670

Cuadro leve: 9,997

Pacientes activos: 1,184

Pacientes en seguimiento terminado: 8,813

Curados: 28,344

Hospitalizados: 365

Estables: 137

Graves: 165

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 63