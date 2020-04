“De haber sabido, no vengo a destruir a mi familia”: Victoria

“Fue algo muy difícil, fue un infierno, porque en primer lugar traje el virus sin saber que yo lo tenía, de haber sabido no vengo a destruir a mi familia”, expresó en entrevista telefónica Victoria Meza, la primera persona contagiada de Covid-19 en Huatabampo y que ayer fue dada de alta tras un mes.

La mujer de 43 años, quien llegó el 22 de marzo a Huatabampo para festejar el cumpleaños de su madre, proveniente de Tijuana, describió la experiencia de tener el virus como un infierno, pues sin desearlo contagió a seis familiares, entre ellos a su madre, quien perdió la vida al no superar la enfermedad.

Estaba tan grave que pensé que iba a morir, bendito Dios que mi hija es química, ella fue la que me atendió, me puso sueros y una doctora amiga de ella fue la única que tuvo valor de entrar a mi casa y checarme”, añadió, “ella no me soltó, claro bien cubierta, bien protegida, nunca le dio miedo venir”.

No tuvo fiebre

A diferencia de otros pacientes de Covid-19, no desarrolló fiebre ni dolor de garganta, dijo, pero sí un intenso dolor de espalda y dificultad para respirar.

“A mí me atacó directo a los pulmones, soy asmática, yo nunca tuve dolor de garganta o fiebre”, relató, “inmediatamente tuve mucho dolor de espalda y a los tres días me empezó a faltar el aire y ya no me podía sostener en pie”.

Aunque ya superó la enfermedad, manifestó que es difícil sobrellevar el dolor de la perdida de su ser amado y el rechazo que mediante discriminación y amenazas le hacen sentir algunas personas.

“Aparte de la enfermedad y el dolor de perder a mi madre, la repugnancia con que nos empezó a ver la gente y a juzgar sin saber lo que estábamos viviendo”, agregó, “me da un poco de temor salir a la calle, no quiero, tengo mucho miedo a las agresiones, a la manera en que nos han tratado como una peste, pienso que esto nunca se va a olvidar, es muy feo lo que se está viviendo”.

Exhortó a las personas a cuidarse y tomar en cuenta las medidas de prevención que dan autoridades de Salud.

En medio del llanto y con mucha tristeza, Victoria lamentó haber regresado a Huatabampo en medio de la pandemia, ya que contagió a otras personas, entre ellas a su difunta madre.

“Me deja un aprendizaje de valorar más la vida, es el aprendizaje, ser más unidos”, expresó.