Dará Peña espectáculo para Sonora

Un peleador que va y busca el ataque, y al que le aburren las peleas defensivas, es el que verán en Liga Mexicana de Box, aseguró el obregonense Luis Enrique Peña, quien será parte del equipo que representa Sonora en el certamen a disputarse en las próximas semanas.

El originario de Cajeme manifestó que la gente que no lo conoce, y que nunca lo ha visto pelear, se va a entretener desde el momento en el que suba al cuadrilátero, pues a la primera campanada va a salir a atacar al rival, algo que siempre le ha gustado hacer.

Yo me describo como un peleador al que le gusta mucho fajarse, me gusta mucho el choque, me aburren mucho las peleas de correr, de corretear al adversario, a mí me gusta que se paren y que peleen, y darle un espectáculo más que nada a la gente que vaya a ir al torneo o que lo vaya a seguir por la redes sociales”, indicó.