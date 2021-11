Daniela emprende con "Buñuelos de Dory" para pagar gastos médicos de su perrita

HERMOSILLO, Sonora.- Para pagar los gastos médicos de su perrita y apoyar a su familia, Daniela Montaño López decidió emprender su primer negocio al que llamó “Buñuelos de Dory”, con el nombre en honor a su mascota.

Hace cuatro años ella y su hermano adoptaron una pequeña perrita rescatada la cual sufre de diversas enfermedades como hipotiroidismo y problemas en sus ojos lo que le causa resequedad y mucha carnosidad.



“Quiero seguirla tratando con sus especialistas y darle una vida de calidad y pues claro si me va muy bien darle parte de las ganancias a mi mami que se quedó sin empleo por la pandemia”, mencionó.

Daniela junto a su perrito, que requiere tratamiento médico.

"Buñuelos de Dory", el emprendimiento de Daniela para pagar gastos médicos de su perrita

Su enorme gusto por la repostería la llevó a querer aprender hacer un postre, relató que los buñuelos eran la mejor opción pues además de que le gustan, resulta fácil y económica su preparación.

Recordó que hace dos años los comenzó a dar como regalo navideño a sus compañeros, amigos y familiares, quienes al probarlos la animaron a emprender un negocio pues también les gustaron a ellos.

“Muchos me empezaron a decir que estaban muy ricos, que debería venderlos, sí lo tomé en cuenta pero quedó inconcluso, luego por la pandemia al siguiente año no pude hacerlo”, explicó.

Invierte en cursos de repostería para emprender con buñuelos

Este año al volverlo a pensar contó que se arriesgó y decidió emprender, pero antes se inscribió a un curso de repostería para invertir en su técnica, nutrirse de más cosas y comprar distintos moldes y material.



“Utilicé todo octubre para hacer pruebas, ver errores y ya que planifiqué todo pude empezar”, describió.

Hacer el postre característico en las navidades de algunas familias como la suya, comentó que es uno de sus objetivos pues compartir en sus convivencias la experiencia del olor y el sabor en esta temporada es importante para ella.

“Es como una terapia y lo veo así porque me gusta mucho, tengo rato queriendo entrarle, a veces salgo de mi trabajo frustrada, cansada y hacerlos me da energía, me anima, me encanta la navidad y sobretodo me gusta hacerlos en esta época”, expresó.

Entre moldes de angelitos, botitas de caramelo y flores Daniela vende en sus pedidos paquetes diez buñuelos en 65 pesos cada uno, se pueden enviar por las aplicaciones que prestan el servicio a domicilio o llevarlo ella misma si son más de dos paquetes.

Instagram: @losbunuelosdeladory

Contacto: 662 508 9062