Da positivo a Covid-19 hijo del diputado Jesús Alonso Montes Piña

HERMOSILLO, SONORA.- Da positivo a COVID-19 hijo mayor del diputado local Jesús Alonso Montes Piña, quien manifestó que el estado de salud de su hijo es estable.

En la sesión del Congreso celebrada hoy, se discutía entre los legisladores la posible asignación de recursos para el municipio de San Luis Río Colorado, esto debido a la cantidad de pacientes que tienen de COVID-19 y situación que se vive por el virus.

El diputado por el partido Encuentro Social pidió la palabra a la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, y al hacer uso de ella dio a conocer la noticia.

“La paradoja en la que nos enfrenta a veces la vida, yo aquí peleando y en el momento en el que participaban ustedes me llega una llamada para avisarme que mi hijo mayor es positivo y su mamá, y ustedes peleando, así es la vida, cuándo me iba imaginar.

“Creemos que no va a llegar, siempre he actuado pensando que me puede dar, no se asusten los tengo aislados a todos, no me vean con ojos de Covitt, con cara de COVID. Ellos han estado aislados sin embargo un descuido una falla pues ahí está”, comunicó.

Tanto su hijo mayor como su ex esposa son residentes de San Luis Ríos Colorado, lugar que las autoridades de salud han manifestado que es el epicentro de la pandemia debido a que es el municipio con el mayor número de casos de COVID-19.