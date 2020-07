Da consultas gratis a enfermos de Covid

GUAYMAS.- Para apoyar en los gastos que realizan las familias con enfermos de Covid-19, el médico internista, Eligio Higuera Encinas, los atiende de manera gratuita, vía telefónica, por redes y virtual, tras terminar su jornada laboral en el hospital del Isssteson.



El galeno, con más de 30 años de experiencia, y quien es jubilado del IMSS, desde que inició la contingencia sanitaria por coronavirus, se ha mantenido en la lucha contra esta enfermedad en el nosocomio y en sus ratos libres ayuda a las personas que se lo solicitan.



“Las consultas que ofrezco son totalmente gratuitas y con eso no buscó ni fama, ni reconocimiento, es sólo para apoyar a la sociedad, porque esta enfermedad nos agarró con los dedos en la puerta, y hay muchos que están lucrando, vendiéndoles ilusiones muy distantes a los protocolos y eso no se vale”, subrayó.



Al día, el especialista atiende a la distancia hasta diez pacientes con este virus y aparte les da seguimiento a los que lo han consultado anteriormente para ver la evolución que han tenido con el medicamento.



Desde el mes de abril, cuando se registró el primer caso en el Isssteson, ha estado en la primera línea de atención a pacientes con Covid-19 en el hospital estatal, y hasta la fecha no se ha contagiado, por los cuidados y protocolos sanitarios que lleva a cabo día con día, así como las oraciones que hace antes de cada jornada laboral.



“En los más de 30 años de experiencia no me había tocado un virus como éste. Con el dengue tuvimos una situación catastrófica porque no conocíamos la capacidad de respuesta y el costo del tratamiento al principio era caro para los pacientes, hace poco nos enfrentamos a una neumonía atípica y tuvimos episodios de influenza, pero nada como esto”, comentó.



Considera que para tener un mayor éxito en el tratamiento de coronavirus, es necesario que los enfermos se atiendan de manera inmediata desde el primer síntoma.



El médico internista, Eligio Higuera Encinas, agradece cada vez que termina una jornada de trabajo en el Isssteson y ora por los enfermos y los pacientes que perdieron la batalla ante el Covid-19.