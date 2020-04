Cumplirá Alfredo Jiménez 15 años de desaparecido

EMPALME, SONORA.- Mañana se cumplen quince años sin saber del paradero de Alfredo Jiménez Mota y de los responsables de su privación ilegal de su libertad, ocurrida en la ciudad de Hermosillo, recordó su hermana Leticia Jiménez Mota.



La empalmense exigió al Gobierno y a las autoridades que investigan el caso del reportero especializado en la nota policiaca, que se haga justicia, que le den seguimiento a las investigaciones para que encuentre al o los responsables.



“Queremos justicia, todavía esperamos que den con los responsables de los hechos que llevaron a la desaparición de mi hermano, ya son 15 años sin saber de él”, subrayó.



Dentro de sus planes, señaló, tiene contemplado enviarle una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que le den seguimiento a la desaparición forzada de su hermano, ocurrida el 2 de abril del 2005, como lo hizo en los sexenios anteriores.



“Tengo contemplado enviarle una carta (a Andrés Manuel López Obrador) para hacerle el reclamo para que se le dé un seguimiento al caso de mi hermano y se encuentre al responsable de los hechos que causaron la desaparición de mi hermano, que se haga justicia, ya son muchos años y necesitamos respuestas”, exigió.



NO HABRÁ CEREMONIA



El 2 de abril, dijo, no se oficiará misa, ni ceremonia en la Plaza El Tinaco, donde fue colocada una placa en su honor, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno, por el coronavirus, a fin de prevenir riesgos en sus padres, quienes son adultos mayores y con

enfermedades crónicas.



Destacó que en su hogar, sus padres y ella, recordarán como todos los días a su hermano, cuando llegaba de visita pidiendo que le prepararan desayuno o comida desde antes de llegar a su natal Empalme, porque esos días eran de fiesta para su familia.



“Si la contingencia sanitaria termina para antes del 7 de junio, día en que se celebra la Libertad de Expresión, se va a retomar lo que hacemos cada año, la misa y el acto en el lugar donde está su placa, pero si no es así, lo dejaremos para el siguiente año”, subrayó.