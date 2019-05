Cumple sueño de pintar en el muro fronterizo

AGUA PRIETA, Sonora.- Pintar en el muro fronterizo fue casi un sueño para el artista Óscar Armando Valle Valenzuela, originario de Navojoa, quien se desempeña en varios ámbitos artísticos, pero vive de la pintura.



Desde hace doce años Óscar Armando ha trabajado en pintura de murales y obras de caballete y fue invitado a participar por primera vez en el cuarto programa Dreams Across Borders.



Su participación es con un mural de un ave quetzal, que es representativa de Guatemala y que simboliza la libertad, lo que consideró es una buena reflexión para un mural en la frontera.



En la iglesia a la que asiste es organista, y el párroco es originario de Guatemala, detalló, por lo que de él aprendió que el quetzal representa la libertad, porque si el ave está en cautiverio muere.



Para el artista navojoense la experiencia de realizar el mural ha sido buena y considera que esta participación le dejará aprendizaje, ya que piensa que siempre se aprende de la pintura.



"Y la verdad era casi un sueño pintar en el muro fronterizo desde que se estaba haciendo o planeando hacer yo ya quería pintar aquí", expresó Valle Valenzuela.



Su mural está siendo creado con pintura acrílica soluble en agua y la técnica que utiliza es aerografía, aunque no es pintura que contamine al ambiente, aclaró.



Para Óscar Armando, quien vive prácticamente al extremo contrario de la frontera, opinar sobre la migración es un poco complicado debido a las diferentes perspectivas que hay en el tema.



"Hay muchos puntos de vista diferentes y cada quien tiene su punto de vista, yo me siento muy feliz y muy tranquilo en mi ciudad y con su economía, yo no veo necesario ir a Estados Unidos a trabajar, ni me gustaría hacer eso para nada", mencionó.