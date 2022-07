Cumple Joshua Villavicencio sueño de jugar para Rayos de Hermosillo

Después de cumplir su sueño de jugar para Rayos de Hermosillo y hacerlo llegando hasta la final del Cibacopa en su primera temporada, el tijuanense Joshua Villavicencio aseguró estar decidido aportar su juventud al equipo y conseguir su primer título como profesional.

Como el único novato actualmente en la plantilla del conjunto eléctrico, el bajacaliforniano sabe la responsabilidad que recae sobre él, sobre todo en los segundos cuartos de los encuentros, cuando los equipos están obligados a alinear a un juvenil.

“Estoy muy feliz. Al principio, como todo, estaba nervioso, pero he aprendido de los jugadores que están aquí y que tienen mucha experiencia, he tratado de ir mejorando, de ir aprendiendo lo más que se pueda.

“Yo creo que estos juegos de playoffs han sido los mejores juegos que he tenido. Toda la temporada ha sido increíble, pero no puedo elegir un juego de playoffs, todos han sido buenos”, comentó.

A pesar de ser nativo de Tijuana y residir en Rosarito, Baja California, el jugador aseguró estar cumpliendo sus sueños, ya que el equipo sonorense siempre fue su primera opción al momento de soñar con el siguiente paso en su carrera.

“Desde que salí de la prepa, yo quería venirme a estudiar a Hermosillo. Cuando me vine a estudiar a la UVM, el asistente de Rayos, Jaime Fuentes, me miró y me dio la oportunidad de participar en el equipo. Le di seguimiento y aquí estamos.

“En Tijuana está el equipo de Zonkeys, pero siempre me ha llamado la atención el equipo de Rayos, también el estado de Sonora y el municipio de Hermosillo me gustan mucho”, explicó.

ÉL ES…

Joshua Misael Villavicencio Torres

Edad: 20 años

Posición: Base y Escolta

De: Tijuana, BC