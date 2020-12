Cumple 103 años y pide de regalo ver a su hijo

Buiyacusi, Navojoa.- “Mijito por favor si vives todavía en este mundo, tengo ganas de saber de ti, tengo ganas de verte”, fueron las tristes palabras de doña Lucía Sombra Meza, quien cumplió 103 años de edad el domingo pasado y como regalo pidió saber de su hijo, a quien no ve desde hace 30 años.

Estoy cumpliendo 103 años mijito, hace 30 años que no sé de ti; cómo estará mi corazón”, expresó la mujer residente de la comunidad de Buiyacusi, quien anhela saber del menor de sus siete hijos, Porfirio Valenzuela Sombra, quien hace tres décadas se fue a Carolina del Norte, Estados Unidos, en busca del sueño americano.

A la imagen de la Virgen de Guadalupe que tiene en el patio de su casa, ubicada a 11.8 kilómetros del casco urbano de Navojoa, la centenaria mujer le pidió le conceda el milagro de saber de su retoño, quien sólo le mandó dos cartas cuando recién llegó a los Estados Unidos, pero tres décadas después aún espera que llegue la tercer carta.

“Me voy a ir a trabajar me dijo, no me voy a esperar al día de su santo”, recordó, “está bien mijito le dije, pero nomás llegas allá y me mandas una carta; sí me mandó, dos me mandó, pero desde esa fecha no tengo razón de él”.

De pronto rompió en llanto de nuevo, pero una de sus hijas le dijo que se pusiera contenta, pues ese día celebraba sus 103 años, tiempo en el que doña Lucia mencionó que ha pasado por algunas pandemias, pero ninguna tan fuerte como la que hoy azota a la humanidad, el Covid-19.

“Que Dios les dé la vida larga, así como a mi, a toda la gente que me quiere y aunque no me quieran, pero a todo el mundo entero”, expresó, “y las mamás que tienen a sus hijos lejos que Dios se los cuide, a todas las madres que están como yo”.

Doña Lucia trabaja vendiendo verduras de manera ambulante, viaja 3 kilómetros a pie por la orilla de un canal y llega a la carretera donde toma un camión y viaja otros 8.8 kilómetros hasta el Centro de Navojoa donde se gana la vida.

La adulta mayor, quien enviudó a la edad de 39 años, mencionó que tiene siete hijos y 132, entre nietos, bisnietos y tataranietos, aunque no los conoce a todos.

Lucía Sombra le pidió a la Virgen de Guadalupe volver a ver a su hijo Porfirio.

Fotos: Jesús Palomares