Cultivan cempasúchil en tierra sonorense

HERMOSILLO, Sonora.- Cada Día de Muertos, es común ver en altares, tumbas y fotos, la flor de cempasúchil como un símbolo de fiesta y honra hacía los difuntos, y esto es gracias a los productores de flor, como Ramiro Ruiz Valencia, quien durante 30 años ha cultivado el cempoal, y mantenido la tradición viva en el Estado.

“Aquí en Sonora no hay muchos productores de cempoal”, afirmó, “esta es la tierra (Ímuris) donde se da más el cempasúchil, porque en otros lados es mucho más helado, y la flor se marchita luego luego si hace frío.

“Igual el calor extremo no las ayuda, porque entonces no alcanza a reventar (la flor), es de mucho cuidado pues”, explicó.

Fue su padre, Isidro Ruiz, quien inició con la siembra de flores y hortalizas, hace más de 50 años, en el ejido de La Mesa, en Ímuris.

Mi apá es el pilar de la familia, somos doce, y él fue el que empezó a hacer la siembra, él nos empezó a decir cómo, y cada quien le agarramos al grano, unos llevan a Hermosillo, otros se venden aquí, yo siempre me voy a Navojoa”, comentó.

Actualmente, la familia cuenta con más de 12 hectáreas de cultivo, y son productores de hasta 30 toneladas de flor al año, la cual se traslada y vende en todo el Estado, desde San Luis Río Colorado, hasta los municipios del Sur, como Navojoa, Álamos y Huatabampo.

“Sacamos por año unas 30 toneladas de cempoal, y la verdad es que llegamos a todos los municipios; yo siempre llevo a Navojoa y de ahí se expande a todos los pueblos del Sur, pero aquí vienen a comprar de Magdalena, Nogales, Caborca, Puerto Peñasco, Huatabampo, de todas partes.

Hermosillo compra muchísimo, porque es muy grande, la idea para allá es llenar un tráiler y llevar al Mercado de Abastos, al Franscico I. Madero, pero aparte mi hermano lleva otro tráiler, y él ya tiene sus lugares en todos los panteones”, dijo.

José Luis López Ruiz camina entre las flores que cultiva su familia y desde ya aprende el oficio.

NO ES FÁCIL

Mantener esta producción no siempre es fácil, relató, sobre todo si las condiciones climáticas no son favorables para el cultivo, ya que aunque hay años de mucha lluvia, como este, en otros la sequía no permite que el trabajo sea tan productivo.

Aun así, Ramiro, junto a su padre Isidro, y sus hermanos, han logrado salir avantes con la siembra todo el tiempo, y afortunadamente, expresó, la gente siempre ha recompensado ese esfuerzo, prefiriendo sus productos al de otros vendedores.

“El cempoal lleva un proceso largo, todo el año trabajamos, y tenemos que estar bien pendiente de todo”, expuso, “empezamos el 25 de julio, más o menos, a limpiar flor por flor, agarrar la semilla, y ya después se hace el almácigo; haces unos tres cuatro surquitos, y se hace el almácigo de la semilla que ya agarraste.

“Ahí hay que estar pendiente de que haya una llovida, de la plaga, limpiarlo, escarbar, darle el mantenimiento, para que llegue a crecer a una altura de un pie o menos, y enseguida hay que transplantarlo, alistar la tierra, y meter tractor, para que quede limpiecito el espacio”, describió.

Para el transplante, suelen colaborar desde 10 a 15 personas, entre familia y trabajadores, pues el proceso debe hacerse totalmente manual.

Agachados, en los surcos de tierra se empieza a sembrar la raíz de la semilla, surco por surco, hectárea por hectárea, trabajo que puede durar entre dos o más días en quedar totalmente listo.

“Empiezas desde las 8:00 de la mañana, ya que esté bien regado el surco, empiezas a meterla con el dedo, agarras el mazo y lo metes en la tierra, y cuando terminamos aquí, nos vamos a la tierra de mi hermano, luego a la huerta de mi papá, no paramos.

“Pero cuando hay sequía sí está muy difícil, la verdad, porque aquí no tenemos pozo perforado, ni nada, regamos con el agua que nos manda nuestro Señor, y si llueve, y hay agua en el río, nosotros la echamos para acá por un canalito de tierra, que le ponemos costales para poder subir el agua, y hacer el riego”, manifestó.

Bella y aromática es la flor de cempasúchil que se cultiva en La Mesa, Ímuris.

CORTE DE FLOR

Es a partir del 29 de octubre cuando la familia empieza con el corte de la flor, para la venta y distribución de la misma; para este trabajo se reúnen los 12 hermanos, sus esposas y esposos, hijos y nietos, siendo para ellos todo un motivo de fiesta y alegría poder estar juntos.

En total somos 79 en la familia, mi papá va a cumplir 87 años el próximo el 15 de mayo, y siempre nos reunimos todos a hacer un pozole de San Isidro, que es muy tradicional aquí; lo hacemos con las verdurue cultivamos, es algo muy bonito”

Y aunque la festividad ya es importante, por toda la cultura nacional que existe alrededor de esta fecha, para los Ruiz Valencia, y sobre todo para Ramiro, el 2 de noviembre es el día que se celebra su nacimiento, pero también se honra la vida y muerte de su madre, Matilde, quien falleció hace nueve años, debido a un derrame.

“Desde la otra semana empiezan a llegar todos, los hermanos que viven en Estados Unidos, el que está en Hermosillo, en Magdalena, todos, y el 29 y 30 empieza el corte, y trabajar se vuelve una fiesta, es algo muy bonito.

“Aparte, pues yo nací el 2 de noviembre del 69, y esa fecha es mi cumpleaños”, compartió riendo, “y como desgraciadamente mi mamá ya falleció, nos vamos todos al panteón, y allá festejamos, ahí nos la pasamos todos los hermanos con ella, ya que termina la venta de flor”, contó.

Para Ramiro, no hay mayor fortuna que poder seguir haciendo el trabajo que les enseñó su padre hasta hoy en día, y él enseñárselo ahora a su único nieto, de 5 años, José Luis López Ruiz, “El Pepinillo”, como a él le gusta decirle.

Espera que la gente mantenga viva la tradición del Día de Muertos, y le emociona pensar que su flor está en cada altar, cada casa y cada ofrenda que se pone ese día, para los difuntos.

l Isidro Ruiz, acompañado de su hijo Ramiro Ruiz y su bisnieto José Luis posan en medio del sembradío de cempasúchil, en La Mesa, Ímuris

OTROS CULTIVOS