"Cuidemos a nuestros hijo", dice mamá de Ximena, niña que murió por Covid

HERMOSILLO, Sonora.- “Yo fui uno de las personas que pensé que a los niños no les iba a pasar nada, por eso le pido a los padres que tomemos conciencia y cuidemos mucho a nuestros hijos”, expresó entre lágrimas Carla Berenice Moreno, quien hoy recibió la noticia de que su hija de 9 años, Ximena, falleció por Covid.

“Pienso que si hubiese sido más responsable y la hubiese cuidado más no hubiese pasado esto”, agregó entre sollozos, “si tan solo hubiese tomado las medidas indicadas desde que estaba la enfermedad alrededor de nosotros, todo sería diferente”.

Presentó síntomas; no parecían graves

Fue hace cuatro días cuando la pequeña comenzó a presentar síntomas de la enfermedad, aunque al principio todo parecía ser un malestar leve y sin gravedad, en pocas horas el cuadro de la niña comenzó a complicarse, teniendo que ser hospitalizada.

“Ella empezó a perder el apetito, fueron los primeros síntomas. No quería comer, luego se le inflamaron las anginas y le salieron ampollas por dentro, ese mismo día tuvo atención médica y sólo le dieron medicamento”, contó.

Hoy a las 06:00 horas la pequeña falleció por una falla en los pulmones, un momento muy difícil para Carla y su esposo, ya que ni siquiera alcanzaron a despedirse de Ximena, debido a que ellos también son positivos a coronavirus y se encuentran aislados.