¡Cuenta los días! José Samoyoa listo para Naranjeros y su natal Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque la temporada de Liga Mexicana de Verano aún no inicia, el lanzador José Samayoa no quita el dedo del renglón y en octubre desea esta desde el primer día con Naranjeros de Hermosillo para conseguir un título invernal.

El jugador de Toros de Tijuana sabe que ahorita su concentración está con la organización fronteriza, pero jamás olvidará el amor que siente por el cuadro de la ciudad que lo vio nacer y espera enfundarse de nuevo en el uniforme naranja.

“Si mi salud me lo permite, no hay nada qué pensar, yo voy a llegar desde el primer día a ponerme la jersey de Naranjeros, esa es mi casa, y mientras Dios me preste salud yo voy a defender esos colores hasta que pueda.

“La ventaja es que en verano la temporada es corta también, entonces si se llegara a juntar con la de invierno es como si jugáramos una temporada larga. Yo ya estoy acostumbrado a lanzar demasiados innings en el año y si estoy bien de salud aquí estaré desde el primer día”, destacó.

Hace unos días, los hermosillenses se quedaron sin mánager tras el despido de Vinicio Castilla, situación que para José Humberto es algo que sucede en el mundo del beisbol a pesar de la buena atmósfera que se había creado en el clubhouse de Naranjeros.

“Fue un placer hacer equipo con él, su salida es algo de lo que pasa en el beisbol, todos estamos propensos a eso, Naranjeros es un equipo que tiene que ganar todo y cuando no se logra se puede catalogar como un fracaso, y todos estamos conscientes de eso porque es la organización más grande de México”, explicó.

Como la mayoría de las personas en el mundo, Samayoa ha vivido momentos complicados sin poder realizar su trabajo, sobre todo cuando está acostumbrado a disputar el deporte de sus amores durante todo el año.

“Lo más difícil es estar sin beisbol, no me acuerdo cuando fue la ultima vez que estuve fuera de actividad, y es muy difícil porque es algo a lo que ya venimos acostumbrados desde chiquitos, a estar en un terreno de juego.

“Nosotros vivimos del beisbol y ahorita estamos fuera de temporada, y por lo tanto no tenemos trabajo, es un poco difícil en el tema económico, pero sabiendo que esto es pasajero, que va a pasar, y lo importante ahorita es la salud”, manifestó.

ES BUENO SABER...

José Samayoa pasó antes de esta temporada de Leones de Yucatán a Toros de Tijuana después de ser subcampeón en la campaña 2019 de Liga Mexicana de Verano.