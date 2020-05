¿Cuántos casos de COVID-19 hay en Sonora y qué municipios tienen más infectados?

Una jornada complicada la que se vivió en Sonora este miércoles frente a la pandemia por Covid-19, al registrarse 17 fallecimientos y confirmarse 119 nuevos casos en la entidad, informó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, con los que, dijo, se acumulan 156 decesos y mil 928 personas positivas al contagio.

Clausen Iberri envió sus condolencias a las familias de los 17 pacientes que perdieron la batalla frente al Covid-19 y detalló que estas defunciones ocurrieron en 13 hombres y cuatro mujeres, quienes iniciaron síntomas entre el 10 de abril y el 22 de mayo y fallecieron entre el 14 y el 26 de mayo, pero fueron reportados hasta este miércoles.

Añadió que, respecto a la institución médica, ocho eran derechohabientes de la Secretaría de Salud; seis del IMSS y tres del Isssteson; cinco de ellos eran residentes San Luis Río Colorado, cinco más de Hermosillo, dos de Cajeme, dos de Nogales, dos de Navojoa y uno de Caborca. Sus edades oscilaban entre los 40 y 87 años.

El funcionario estatal indicó que con estas 17 defunciones se acumulan 156 en Sonora; además, con los 119 casos confirmados se acumulan mil 928 en total; los 119 casos ocurrieron en 49 mujeres y 70 hombres, con edades que oscilan entre los 2 y los 77 años.

Agregó que 56 de ellos son residentes de Hermosillo, 36 de Nogales, 10 de San Luis Río Colorado, cinco de Cajeme, tres de Agua Prieta, dos de Navojoa, dos de Cananea, uno de Guaymas, uno de Ónavas, uno de Santa Ana, uno de Caborca y uno de Nacozari de García.

El secretario de Salud apuntó que este miércoles se confirmaron tres casos pediátricos en dos niños de 6 y 8 años, así como una niña de 2 años, todos residentes de Hermosillo y todos con cuadro leve, por lo que se encuentran en recuperación en sus domicilios; con ellos, suman 28 casos pediátricos desde el inicio de la pandemia.

Precisó que 22 de los 119 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, 14 de los cuales son residentes de Hermosillo; 4 de Nogales; 1 de Guaymas; 1 de Santa Ana; 1 de Caborca y 1 de Nacozari de García.

En el informe, detalló que se han confirmado 18 casos en mujeres embarazadas, sólo una de ellas ha requerido manejo hospitalario y, la madrugada de este miércoles, dijo, nació un bebé de madre positiva de Covid-19, de San Luis Río Colorado, ambos están en perfectas condiciones.

El secretario de Salud resaltó que estos últimos días han sido muy complicados para las y los sonorenses, ya que, en lugar de bajar el número de contagios y fallecimientos, estas cifras están creciendo cada día, por lo que la única y mejor estrategia para frenar este avance sigue siendo quedarse en casa.

“Hoy se registran 17 fallecimientos, con lo que suman un total de 156 sonorenses que ya no estarán con nosotros, estamos llegando a mil 928 casos confirmados, que muchos de ellos no lograrán vencer la batalla, les pido de favor hacer el último jalón; necesito que me ayuden, necesito que se comprometan, necesito pedirles que jalen, necesito que hagamos el último sacrificio, por favor quédate en casa”, expresó.

Casos Covid-19 en Sonora

1,928 casos confirmados y 156 defunciones

Defunciones registradas el

27 de mayo: 17

San Luis Río Colorado: 5

Hemosillo: 5

Nogales: 2

Cajeme: 2

Navojoa: 2

Caborca: 1

Mujeres: 4

Hombres: 13

Institución Médica

Secretaría de Salud: 8

IMSS: 6

Isssteson: 3

Casos confirmados el 27 de mayo: 119

Hermosillo: 56

Nogales: 36

San Luis Río Colorado: 10

Cajeme: 5

Agua Prieta: 3

Navojoa: 2

Cananea: 2

Guaymas: 1

Ónavas: 1

Santa Ana: 1

Caborca: 1

Nacozari de García: 1

Mujeres: 49

Hombres: 70

Institución Médica

Secretaría de Salud: 60

IMSS: 33

Isssteson: 26

Acumulados

Defunciones: 156

San Luis Río Colorado: 46

Cajeme: 28

Hermosillo: 18

Nogales: 16

Navojoa: 10

Caborca: 9

Guaymas: 8

Huatabampo: 4

Magdalena: 4

Sáric: 2

Etchojoa: 2

Agua Prieta: 2

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1

Cumpas: 1

Benito Juárez: 1

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Mujeres: 68

Hombres: 88

Institución Médica

IMSS: 73

Secretaría de Salud: 63

Isssteson: 12

Issste: 5

Sedena: 2

Semar: 1

Total de Casos confirmados: 1,928

Hermosillo 611, municipio con mayor incidencia con un 32% del total.

San Luis Río Colorado, 368 que representan 19% del total.

Cajeme: 285

Nogales: 265

Navojoa: 92

Caborca: 73

Guaymas: 51

Agua Prieta: 32

Huatabampo: 24

Cananea: 21

Nacozari de García: 20

Magdalena: 17

Etchojoa: 11

Altar: 9

Santa Ana: 8

Benito Juárez: 7

Gral. Plutarco Elías Calles: 7

Puerto Peñasco: 5

Sáric: 4

Bácum: 3

Opodepe: 2

Ures: 2

Pitiquito: 2

Ímuris: 1

Villa Pesqueira: 1

Cumpas: 1

Empalme: 1

Rosario: 1

Tubutama: 1

Álamos: 1

Ónavas: 1

Baviácora: 1

Mujeres: 889

Hombres: 1,039

Institución Médica

Secretaría de Salud: 985

IMSS: 548

Sedena: 164

Isssteson: 202

Issste: 27

Semar: 2

Casos estudiados: 4,526

Descartados: 2,598

Dados de alta: 232

Cuadro leve: 1,341

Hospitalizados: 199

Graves: 162