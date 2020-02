Cualquier persona que ingrese al estado procedente de China debe reportarse a Salud Sonora

HERMOSILLO, Sonora.-Al momento, el riesgo de transmisión y contagio del coronavirus es bajo para la población de Sonora, por lo que la Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones en base al conocimiento actual del padecimiento y la distribución geográfica de los casos.

Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, indicó que cualquier persona que ingrese al territorio sonorense y proceda de la ciudad de Wuhan, o alguna otra localidad de la provincia de Hubei, China, debe reportarse de inmediato a la Secretaría de Salud.

Esto, añadió, a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud (Uiees), al teléfono (662) 216 27 59; el reporte debe de hacerse incluso sin presencia de síntomas respiratorios en las dos semanas previas a su arribo a cualquier localidad del estado de Sonora.

Tales sujetos deberán mantenerse en cuarentena domiciliaria, en donde serán monitoreadas sus condiciones de salud por 14 días después de su ingreso al estado; sí al ingreso presentan fiebre, malestar general, tos y/o dificultad respiratoria, deberán mantenerse en cuarentena hospitalaria por 14 días, donde recibirán manejo médico y epidemiológico especializado”, detalló.

Las personas que procedan de cualquier otra provincia de China o hubieran estado en contacto con casos confirmados en cualquier otro territorio nacional o internacional, pero no presentan síntomas a su llegada, agregó, deberán reportar diariamente su estado de salud por 14 días posteriores a su arribo, para garantizar que no constituyen una fuente de contagio.

En el caso de las personas que procedan de cualquier otra localidad de China y se encuentren asintomáticas, comentó Álvarez Hernández, deberán moderar su movilidad, permaneciendo en su ciudad de residencia los siguientes 14 días a su llegada.

Estas personas, señaló el funcionario estatal, serán monitoreados por personal de epidemiología de la Secretaría de Salud, a quien se le informará mediante un auto reporte telefónico sus condiciones de salud respiratoria, sitios visitados, contactos recibidos y visitados.

“Todos los contactos domiciliarios, de personas que regresen de Hubei, Wuhan y otra región con casos confirmados, deberán auto monitorear por 14 días sus síntomas respiratorios agudos, fiebre, tos y malestar general, y reportar de inmediato su presencial al personal de epidemiología de su unidad de salud o llamar al teléfono (662) 216 27 59, además de acudir a valoración médica inmediata para iniciar su protocolo de estudio”, apuntó.

Para tomar en cuenta:

• Monitorea tu salud, poniendo especial atención a la presencia de fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza, catarro.

• Si presentas alguno de esos síntomas acude de inmediato a tu médico.

• Si no tienes síntomas continúa con tus actividades diarias.

• Evita viajar a lugares con casos confirmados del nuevo Coronavirus.

• Cúbrete bien, evita cambios bruscos de temperatura.

• No toques tus ojos, nariz o boca si tienes síntomas respiratorios, usa cubrebocas si sales de tu hogar y tienes resfriado o gripe.

• Evita el saludo de manos o beso si presentas síntomas respiratorios.

• Sigue los cuidados para evitar síntomas respiratorios esta temporada, incluyendo que te apliques la vacuna contra la influenza.

• No te automediques.

• Bebe abundantes líquidos (agua), evita sodas y jugos azucarados, come saludablemente.