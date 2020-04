Cruzan caminos periodismo y literatura

¿Un periodista puede ser escritor? ¿Un escritor puede ser periodista? Dos oficios similares, pero con marcadas diferencias. El autor sonorense Carlos René Padilla, quien abraza sus inicios como reportero de la sección policiaca en EL IMPARCIAL y que a la fecha cuenta con varios libros publicados, conoce las respuestas a esas incógnitas y las compartirá a través de su taller virtual “Periodismo y Literatura”, que dará inicio el próximo 16 de mayo en el portal “Fábrica de Historias”.

“El periodismo y la literatura son ese romance que siempre ha existido entre la gente que quiere escribir (...) hay gente que empieza en el periodismo y dio el salto a la literatura. O bien, (hay) algunos escritores que por azares del destino hacen columnas de opinión o culturales, o terminan más metidos en las noticias”, expresó Padilla.

El autor de “Amorcito corazón” reveló que aunque no tenía contemplado ofrecer este taller tan pronto, la pandemia mundial del coronavirus representó una buen “pretexto” para adelantar el lanzamiento.

A través de charlas y módulos con reconocidos escritores y periodistas ofrecerán herramientas a los interesados.

“EL PERIODISMO ME ENSEÑÓ A ESCRIBIR”: Carlos Padilla

“No niego la cruz de mi parroquia”, dice Carlos, quien agradece sus inicios como periodista, fundamentales para convertirlo en múltiple ganador del Concurso del Libro Sonorense.

“A mí el periodismo me enseñó muchísimo a la hora de escribir. Primero, a seguir más rápido. Como reportero vas, ‘correteas’ la nota y la traes. No esperas que te llegue la inspiración para hacer la nota. Me imagino diciéndole al editor: ‘Espérenme, ahorita no estoy inspirado’... eso no se puede”, comentó.

“También aprendí a calificar ideas: De repente hay una noticia, vamos cinco o seis colegas a reportear, entonces debes buscar un ángulo diferente de cómo lo vas a presentar al día siguiente. Es lo mismo con una novela o cuento: Que yo lo escriba -estoy seguro que no es nuevo, que alguien lo escribió-, entonces busco darle un ángulo diferente y hacer algo nuevo”, ejemplificó.

Una de las ventajas de este taller es aprender a sacar lo mejor de ambos mundos: El periodismo y la literatura narrativa. Ya sea ficción o algo basado en un hecho real, Carlos opina que tanto los escritores como los periodistas siempre tienen una historia qué contar.

“Conociendo los dos mundos podemos sacarle mucho más valor a lo que escribimos, que es la finalidad de Fábrica de Historias: Dotar de herramientas a todos los alumnos para que escriban estas historias”, resaltó Padilla.