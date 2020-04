Critican sectores sonorenses nueva Ley de Amnistía

Empresarios, líderes políticos, abogados y sociales criticaron en Sonora, y en general, la Ley de Amnistía aprobada por los senadores, misma que otorgaría el perdón por aborto, robo simple, consumo de drogas y delitos contra la salud a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, o quienes durante el proceso no hayan contado con intérpretes en lengua indígena.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Sonia García Amézquita, resaltó qué hay otras prioridades, como el tema de salud y empleo para hacer frente a esta contingencia.

De parte del presidente de Canaco Hermosillo, Ario Bojórquez Egurrola, indicó que este no es momento para pensar en esta Ley, pues dada la situación actual del País, liberar a personas privadas de la libertad bajo este mecanismo, pudiera convertirse en un problema social.

El dirigente de Canacintra Hermosillo, Gabriel Zepeda Vázquez, resaltó que de tratarse de una ley que se aplica correctamente y bajo términos de atender los problemas de injusticia y las personas encarceladas de forma errónea, estarían de acuerdo.

NO ES EL MEJOR MOMENTO

No es el mejor momento para aprobar una ley que tiene vertientes muy delicadas para la ciudadanía, porque estamos en el centro de una pandemia en donde la salud es el punto más importante a resolver”, aseveró Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados.

La situación por la que está pasando el mundo y el País, agregó, no es la idónea para aprobar una ley que debe ponerse a discusión con los expertos, representantes académicos y colegios de abogados, y es un pretexto para apresurar la aprobación de la misma.

PARA LOS POLÍTICOS

“Es decepcionante lo que acaban de hacer los senadores de Morena porque van a liberar a miles de delincuentes en el País, a personas que de manera no tienen un plan de reinversión social, que no se les dará seguimiento cuando estén afuera, que no tratan un localizador para saber donde andan”, destacó Ernesto Munro Palacios, dirigente del PAN.

“Es un retroceso”, subrayó, “si de por sí estamos imponiendo récord de homicidios dolosos y otros crímenes, creo que se va a exacerbar la delincuencia en México”.

Para Ernesto de Lucas Hopkins, dirigente del PRI en Sonora, es muy preocupante que el Gobierno del partido Morena haya tomado esa decisión, existiendo cosas tan importantes en estos momentos como la salud y la economía.

“El que estén queriendo sacar a delincuentes de la cárcel a la calle... otra ocurrencia más de Lopez Obrador, que sigue sin entender que una cosa es ser oposición (duró 18 años así) y otra muy distinta es asumir la responsabilidad de lo que implica ser autoridad”.

LA CONSIDERAN BUENA

Julio Pablos Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Cajeme, manifestó que la aprobación de esta ley para ciertos casos, estudiando a profundidad, está bien, siempre y cuando sea aplicada con equilibrio entre lo justo y lo legal.

“La considero una propuesta válida, pero habrá que cuidar los delitos graves, prisioneros culpables o de alta peligrosidad, no incluidos en iniciativa, que sí deben seguir en prisión y que no se den abusos con su libertad”.

Luis Ayón Soto, abogado litigante en Cajeme, comentó que si las normas dentro de esta nueva ley aprobada están bien fundamentadas, no debería de haber ningún problema es su aplicación, pero que habría que revisar a profundidad todos los puntos que abarca para que no se comentan injusticias “solapadas”.