Critica líder de Coparmex Gobierno de AMLO

NAVOJOA, Sonora.- Como un Gobierno "claro oscuro" definió Gustavo de Hoyos Walther, dirigente nacional de la Coparmex, el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En su visita a Navojoa donde tomó protesta al Consejo Directivo del organismo a nivel local, el dirigente nacional aseveró que Coparmex no es opositor constante de la administración que encabeza el Ejecutivo federal, pero señalarán las acciones que consideren que no aportan crecimiento al País.



"Somos una entidad empresarial que se interrelaciona con el Gobierno federal en muchísimos temas, de los cuales en unos coincidimos y en otros no; pero no somos saboteadores de las acciones públicas", abundó.



Al cuestionarle qué calificación le pondría al primer año de gestión del tabasqueño prefirió no evaluarlo con un número.



"Ya he aprendido a no dar calificaciones porque luego uno tiene mala puntería y además no son bien recibidas; yo lo que puedo asegurarle es que el Presidente tiene y recibió un País listo para crecer y estamos dispuestos a ayudarle en todo lo que sea bien por el país respetando la legalidad y ojala que la calificación final sea favorable", añadió.