Critica SEC Sonora el programa de escuelas de tiempo completo

Porque las escuelas de tiempo completo fueron tomadas como guardería, la Secretaría de Educación y Cultura buscará dar un giro al nuevo programa “La Escuela, un territorio común” en donde agrupaciones y sociedad civil se involucren en la formación de los menores en los 3 mil 066 planteles de educación básica en Sonora.

Aarón Grageda Bustamante,

titular de la SEC en Sonora

Aarón Grageda Bustamante, titular de la SEC, señaló que se pretende hacer de la escuela un centro de convivencia social para la restauración del tejido social.

El concepto de ‘territorio común’ es tomado del modelo del programa Nueva Escuela Mexicana que pertenece a procesos educativos experiencia de vida, es decir, educar de los 0 a los 23 años y no en dos turnos, dejando de lado lo que tiene que ver con actividades de aprendizaje lúdicas”, comentó.

La meta, resaltó, es que las comunidades sean quienes se apropien de estos espacios como un lugar de convivencia en donde no se tengan escuelas vacías para evitar los robos y vandalismo de los planteles.

“La escuela no es de las autoridades educativas, no es de los sindicatos, no es de los directores, sino es de la población por eso queremos reforzar ese concepto desde esa lógica”, expuso.

El programa “La escuela, un territorio común” tendrá una inversión de 100 millones de pesos, contrario al programa antecesor “Escuela de tiempo completo”, el cual el recurso del año 2020 fue de 260 millones de pesos.

Beneficiará (nuevo programa) a cerca de 10 mil niñas y niños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pertenecientes a polígonos de atención en donde la principal forma de ayudar a estas familias es apoyarles con estas acciones alimentarias, en especial a madres de familia, jefas del hogar”, agregó.

“La última inversión antes de la pandemia fue de 260 millones de pesos y esta misma se vio interrumpida y hubo dos años en los cuales no se han aplicado estos recursos. Si bien para el inicio de año tenemos 100 millones de pesos como posibilidad, aplicaremos al corazón del programa, que es la alimentación, 60 millones”, aclaró.

Dicho recurso en alimentos, enfatizó que será aplicado a las 200 escuelas, que en su mayoría se ubican en las zonas rurales del Estado.