Critica Durazo Montaño posible alianza entre los partidos PRI, PAN y PRD

HERMOSILLO.- La posible alianza entre el PAN, PRI y el PRD es una simulación, pues son partidos que han estado enfrentados siempre y resulta ilógico que ahora se unan, afirmó Alfonso Durazo Montaño.

Quienes ven a un partido como una cúpula no entienden lo que es un partido. PRI y PAN enfrentados desde siempre, se van a quedar todos los partidos como cascarón de huevo”, expresó el ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además recalcó que cuando se renuncia a una militancia se requiere de un gran carácter para romper políticamente con esa militancia.

Agregó que en su caso no esconde, pero tampoco presume que fue militante del PRI.

Tanto Durazo Montaño como el dirigente estatal, Jacobo Mendoza, y consejeros del partido están a la espera de los tiempos electorales, para reafirmar su candidatura.

“Estoy aquí para aceptar que en Sonora hay una votación por unanimidad del Consejo Estatal por proponerme buscar la gubernatura a la candidatura al Estado, por eso mi renuncia a la responsabilidad al frente de la Secretaría de Seguridad”, manifestó.

El pasado lunes sostuvo una reunión con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, así como diputados y alcaldes de Morena, y militantes.

Delgado recalcó que en Morena está abierta la posibilidad a más voces y propuestas, por lo que aún hay tiempo de que alguien levante la mano para contender por la candidatura.

Pero tanto el dirigente nacional como el estatal, Jacobo Mendoza, afirmaron que Durazo Montaño cuenta con el mejor perfil para ser el próximo candidato.

SOBRE SEGURIDAD

Luego de ocupar el puesto de titular de la Secretaría de Seguridad, el ex funcionario mencionó que se han logrado grandes avances en esta materia, pero se requiere acabar con la corrupción en estas instancias y una coordinación entre el Estado y la Federación para mejorar la situación por la que atraviesa la entidad.

“Hay que plantearnos como una prioridad la recuperación del Estado, es indelegable la responsabilidad de la seguridad.

“Se deben coordinar entre el Estado y la Federación, se debe atacar la corrupción y mejorar las condiciones de los policías”, expresó Durazo.

Aunque aseguró que en su momento, cuando los tiempos lo permitan y se formalice su candidatura, presentará su propuesta, señaló que buscarán que en Sonora se impulsen los principios rectores del Presidente de la República: No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, empezando por combatir la corrupción.

VA POR GABINETE DE SEGURIDAD

Además de la seguridad las otras prioridades para el Estado son el desarrollo, a través de la atracción de inversión, con la creación de un gabinete de seguridad y desarrollo, así como el tema de salud y apoyos a jóvenes.

El ex funcionario federal insistió en que en los últimos 30 años se ha formado un grupo de poder político que se ha apropiado del Gobierno del Estado y lo convirtieron en un instrumento al servicio de los intereses político y económicos de su grupo, por ello la entidad no se ha desarrollado como otros estados de la frontera Norte.