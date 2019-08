Critica Coparmex decisiones erráticas del Gobierno

HERMOSILLO, Sonora.- En el Gobierno federal actual y a menos de un año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han tomado decisiones erráticas que han bajado los niveles de crecimiento, pues no existe la confianza a inversionistas extranjeros, afirmó Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex.



Aunque se reconoce que el presupuesto de este año fue bajo y que no se ha generado mayor endeudamiento público, hay decisiones que no atraen inversión, lo que impacta la creación de empleos, destacó en su visita a Hermosillo durante el foro "Construyendo México".



El Gobierno ha tomado un conjunto de decisiones erráticas que han sido el detonante de los bajos niveles de crecimiento. Tiene el Gobierno una gran oportunidad, ojalá la tome, si lo hace y genera confianza, el compromiso detener un crecimiento de 4% puede ser posible", indicó.

SOBRE TENENCIA



Ante la propuesta de un diputado de Morena de regresar la tenencia vehicular para el 2020, el presidente nacional de Coparmex aseveró que espera que el Ejecutivo federal honre su compromiso de no incrementar impuestos.



De Hoyos Walther resaltó que desde el inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los primeros tres años de su Gobierno no aumentaría los impuestos.



La propuesta fue presentada por el diputado Alfonso Ramírez, de la Comisión de Presupuesto, para que el impuesto regresara en 2020 y los recursos obtenidos fueran para fortalecer a los municipios.