Crecerá en Álamos la oferta hotelera

ÁLAMOS, Sonora.- Con la construcción de dos hoteles, el municipio de Álamos ampliará su oferta de hospedaje, lo que beneficiará al ramo turístico, manifestó Danitza Rodríguez Sotelo, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).



Indicó que para enero del próximo año podrían estar disponibles 10 habitaciones más del nuevo hotel María Félix, el cual tendrá un total de 19 cuartos.



"El (hotel) María Félix es uno de los que está funcionando como museo y la dueña nos dice que para enero podrían estar funcionando algunas habitaciones", añadió.



Aunque es una realidad, aún no tiene fecha de cuándo podría quedar terminado el segundo de los dos hoteles nuevos que se están edificando.



"El otro (hotel) no sé cuando termina aún, no han dado fecha ni han informado el número de habitaciones que tendrá", apuntó.



El pueblo mágico de Álamos tiene una oferta hotelera de 300 habitaciones, resaltó, la cual se satura en enero cuando se celebra el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT).



Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, presidente Municipal de Álamos, destacó que los nuevos hoteles generan buena expectativa económica para el municipio.



"Genera una expectativa buena, de desarrollo económico y viene a beneficiar al ramo turístico", subrayó.