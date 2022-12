Crecen los casos de Covid en Sonora

Un incremento de más del 300% registran los casos de Covid-19 en Sonora en el último mes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal; de 85 que se confirmaron del 30 de octubre al 30 de noviembre, pasó a 371 en la semana del 4 al 10 de diciembre.

En la entidad van 197 mil 338 casos confirmados y 10 mil 304 defunciones desde el inicio de la pandemia, una de las cuales ocurrió la última semana en un hombre de 75 años que no contaba con el esquema de vacunación.

Sobre los casos activos, es decir, aquellos que iniciaron síntomas durante los últimos catorce días, se tienen 529 en lista y la cifra refleja también un incremento, según datos de la dependencia estatal.

De acuerdo a la institución de Salud, los nuevos casos se presentaron en los municipios de Hermosillo (163), Nogales (68), Cajeme (43), San Luis Río Colorado (27), Guaymas (18), Caborca y Navojoa (12 cada uno); Agua Prieta (10), Cananea (seis), Huatabampo (cinco), Empalme (dos), Ímuris, Magdalena de Kino, Pitiquito, Puerto Peñasco y Santa Ana (uno cada uno).

Salud mantiene el llamado a la prevención aplicando las medidas ya conocidas como son el uso de cubrebocas en lugares cerrados o concurridos, lavado de manos constante, ventilar los espacios y aplicarse la vacuna cuando corresponda.

TENDENCIA NACIONAL

El incremento de casos Covid-19 en México sumó su sexta semana consecutiva, aunque de forma menos acelerada que las olas anteriores, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

“La predicción más plausible es que Covid-19 va a entrar en temporada, en una fase estacional, va a dejar de tener oleadas de verano”, dijo.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud en la semana epidemiológica 49 se dieron mil 818 casos de Covid en promedio diarios.

SIN COINFECCIONES EN SONORA: SALUD

Aunque la Secretaría de Salud no ha detectado ningún caso de influenza y Covid a la vez, no se descarta que haya contagios de coinfecciones en Sonora, subrayó el doctor José Luis Alomía Zegarra.

El secretario de Salud informó que todos los virus respiratorios circulan durante la temporada invernal, lo que puede originar que una persona se pueda contagiar de ambos virus al mismo tiempo.

“Todo está en que la técnica pueda al momento de que se tome la prueba agarre los virus como tal, tendría que haber cargas virales importantes de ambos para que en su momento se puedan detectar. Esto no ha ocurrido para efectos en los resultados de la prueba PCR en lo que no hemos tenido la evidencia de unacoinfección”, aseguró.

Si una prueba PCR no da positiva a Covid o influenza, reiteró, no significa que no haya coinfecciones porque si a nivel nacional se han registrado, seguramente está ocurriendo en otras entidades como Sonora.