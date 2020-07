Crece violencia contra mujer durante encierro

HERMOSILLO, Sonora.- Mientras el principal llamado ante el Covid-19 ha sido quedarse en casa, esta misma medida podría ser una amenaza para las mujeres víctimas del machismo, quienes han visto aumentar la violencia que se ejerce hacia ellas.

Los datos oficiales así lo demuestran: Entre enero y junio de este año se registraron 11 feminicidios en Sonora, la mitad que el mismo periodo que 2019. Pero en cambio se incrementó la cantidad de mujeres que sufrieron lesiones dolosas, así como las llamadas de emergencia por acoso, violación y violencia de pareja.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de 2019 se registraron en el Estado 53 llamadas al 911 por acoso sexual y 35 por violación.

Hasta el 30 de junio de este año, la cifra es de 95 y 50, respectivamente.

Luis Fernando De la Ree Dávila, abogado, considera que este aumento tiene mucha relación con el encierro impuesto por la pandemia de coronavirus.

CONFINAMIENTO

“Como normalmente ambos trabajan, salen a la calle y ya no se vuelven a ver hasta en la noche, la convivencia de pareja se reduce. Pero con el confinamiento se amplía la convivencia y ahí es donde empiezan los roces, por eso se han incrementado las llamadas”.

El problema viene cuando, tras el acto violento, la víctima acude a pedir ayuda legal para denunciar a su agresor, pues es justo en ese momento cuando muchas desisten por temor a las consecuencias, señala el abogado.

Entre las razones para no demandar, refiere, están el temor a una venganza por parte del victimario, el enfrentarse al escándalo, miedo a perder el trabajo y la sensación de que la autoridad está en contra de las víctimas.

Pero, añade, un aspecto más preocupante es la forma en que está ejerciendo la violencia: “Ya no es el golpe, ya no es la cachetada, ya no es la violación. Son cosas más graves. Cada vez crece más la saña, la forma de agredir a la pareja y a los hijos”.



Datos



Comparativo de mujeres que fueron víctimas de violencia de género en el mismo periodo de enero a junio de 2019 y 2020.

2020 2019

Feminicidios: 2020:11; 2019: 22

2020:11; 2019: 22 Mujeres víctimas de lesiones dolosas: 2020:162; 2019: 131

Llamadas de emergencia:

Violencia hacia la mujer 2 mil 629 2 mil 902

Abuso sexual 269 276

Acoso u hostigamiento 95 53

Violación 50 35

Violencia de pareja 9 mil 641 8 mil 874

Violencia familiar 29 mil 332 33 mil 913

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.