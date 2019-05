Crece número de jóvenes fumadores, alerta estomatóloga

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque no se llevan estadísticas claras sobre cuántos jóvenes fuman hoy en día, al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora el incremento es real, alertó Amelia Espinoza Cruz.



La estomatóloga delegacional dijo que desde tempranas edades estos comienzan con la adicción catalogada hoy como una enfermedad que puede llevar hasta la muerte.



"Los adolescentes empiezan a fumar, anteriormente era una enfermedad periodontal, una cuestión de sarro, era poco usual en los adolescentes, ahorita es muy común, personas muy jóvenes, desde secundaria y preparatoria ya tienen un gran daño.



"Hay más aumento en las mujeres porque en la población en general habemos más mujeres que hombres y es también quien busca más atención", comentó.

Causa daños



Los riesgos por fumar pueden ir desde una simple mancha en los dientes o la pérdida de una pieza dental, hasta un cáncer de pulmón o de lengua, destacó, o daños en el organismo como insuficiencia respiratoria.



La población sabe de estos riesgos, pero los cree un mito y no están conscientes de ellos, por lo que hacen caso omiso a todas las alertas advertencias de no fumar, subrayó.



En el caso de los adultos, también es difícil saber si una persona es fumadora o no tras no aceptarlo todos fácilmente, expuso, sobre todo a la hora de una atención médica, a la cual suelen ir tras una de sus consecuencias.



Los pasivos



En muchas ocasiones, los fumadores pasivos sufren más daños que los activos, pues aunque no fuman de manera directa, aspiran el humo, sin estar acostumbrados a él, lamentó.



El daño que un fumador puede causar en su alrededor puede ser muy grande, señaló, y en ocasiones tampoco se da cuenta.



"No nos dicen la verdad, llegan por una molestia (al médico), por la inflamación, pero no dicen que les pasó por fumar, tras una entrevista se pregunta si es fumador, y muchos te dicen: Sí pero poquito, por eso no es cuantificable", añadió.



Buscan prevenir



Pese a que fumar está catalogado como una enfermedad, en el Instituto no se cuenta con un tratamiento de combate a esta, indicó, y solamente existen programas de prevención.



"No lo tenemos como tal dirigido a eso, se dan medidas generales de qué es lo que nos hace daño a la salud, en los programas prevenimos, se les da esa capacitación para hacer conciencia de qué es lo que me hace daño, de qué es lo que me afecta, y lo integramos con otros programas", subrayó.



Cuándo una persona que fuma busca dejar de hacerlo, debe buscar ayuda en el sector particular, o mediante otras instancias.