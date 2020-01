Crece cifra de policías reprobados entre el primer y segundo semestre

Entre el primer semestre y el segundo de 2019, en algunos municipios se incrementó el número de reprobados, como en San Luis Río Colorado, con 64 elementos; Guaymas, 32; Cajeme, 30; y Nogales, 10, reveló el Observatorio Sonora por la Seguridad.

En las seis ciudades de Sonora en las que hubo cambios de comisarios por mandos militares, el documento refiere a que no se registró avance alguno, como se había planteado al inicio, ya que el total de policías reprobados de esos seis municipios ascienden a 752.

Esto es porque en Cajeme no aprobaron 283 oficiales; en Hermosillo no aprobaron 227; en Guaymas reprobaron 75; Navojoa registró 68 y Empalme, 48 policías que no pasaron la evaluación del C3.

En el análisis del reporte se concluyó que el Gobierno federal debe plantear un programa emergente para lograr una depuración en pleno respeto de los derechos humanos y laborales de los elementos policiales.

También se planteó la necesidad de modificar la legislación para sustituir la prueba del polígrafo y considerar la aplicación de segundas pruebas para elementos que no tengan vínculos con el crimen organizado o indicios de corrupción policial.

Además de fortalecer las oficinas de asuntos internos para un combate real a la corrupción al interior de las corporaciones.

Se explicó que las evaluaciones del C3 se dividen en cinco pruebas, entre las cuales se encuentras las toxicológicas, sicológicas, socioeconómicas, médicas y poligráficas, mismas que tienen una vigencia de tres años.