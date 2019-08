Crea polémica incluir adopción en matrimonio gay

HERMOSILLO, Sonora.- La posibilidad de que la adopción entre parejas del mismo sexo esté incluida en la reciente iniciativa que presentó la diputada Yumiko Palomarez ha generado polémica, al mencionarse el tema en el proyecto.



El pasado lunes, la legisladora de Morena presentó la propuesta ante la Diputación Permanente del Congreso local, con la que plantea avalar el matrimonio igualitario. En declaraciones a los medios de comunicación ese día, aseguró que no se incluía la adopción homoparental.



En la exposición de motivos de la iniciativa, disponible en la Gaceta Parlamentaria, se cita: "Prevé que quienes contraigan matrimonio, puedan de manera libre, responsable, voluntaria e informada, tomar las decisiones reproductivas que se ajustan a su proyecto de vida, incluida la posibilidad de procrear o adoptar".





QUE SÍ SE INCLUYE



Óscar Serrato Félix, impulsor del Código de Familia de Sonora, afirmó que el proyecto sí busca la adopción homoparental, porque se establece una modificación al Código de Procedimientos Civiles que, de aprobarse, reconocería la adopción entre cónyuges y no sólo entre parejas heterosexuales.



"Sí están contemplando incluir la figura de adopción como una adopción ya no limitada a parejas heterosexuales porque hablan de matrimonio, de cónyuges o concubinos, cuya definición ahora cabe en dos personas, nada más, sin que necesariamente sean hombre y mujer", expresó.



Por parte de la diputada Yumiko Palomarez, su asesor jurídico indicó que todos los artículos que se modificarían son solamente a favor del matrimonio igualitario, sin contemplar por el momento la posibilidad de que adopten.



Puntualizó que la adopción no tiene relación con la figura del matrimonio, porque la ley vigente no establece como requisito que el adoptante esté casado o que sea de una determinada preferencia sexual.