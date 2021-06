Covid en Sonora: Salud informa que positividad sube a 36%; reportan 5 muertes y 90 casos

HERMOSILLO, Sonora.- "Ponte las pilas, todavía estamos a tiempo", afirmó el Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, después de anunciar que la positividad en el Estado creció ya un 36% en casos Covid-19.

"Mucha gente estamos sumamente cansados, y me incluyo, del tema del Covid, y seguramente ahorita ya no le tienes miedo y no quieres oír hablar del tema, pero por más enfadado que estes, el virus sigue latente entre nosotros", expresó el funcionario.

"La positividad sigue incrementando en el Estado, los resultados que tenemos es que esta a casi el 36%, no lo tomes como un juego y no hagas como que no quieres entender, ponte las pilas, por que si nos agarra una racha fuerte de transmisión, no nos la vamos a acabar", advirtió.

Casos Covid en Sonora

Informó que el día de hoy fueron confirmados 5 fallecimientos por Covid-19 en Sonora y 90 nuevos casos de la enfermedad, acumulándose 79 mil 958 desde que inició la contingencia en el Estado.

Los decesos, dijo, se presentaron en 4 hombres y 1 mujer, residentes de los municipios de Guaymas, San Luis Río Colorado (2) y Nogales (1), dando un total de 6 mil 368 muertes por el virus hasta el día de hoy.

Los nuevos casos se registraron en 47 mujeres y 43 hombres, informó, residentes de Hermosillo (21), Cajeme (16), Navojoa (14), Guaymas (6), Caborca, Agua Prieta, Nogales (4), Huatabampo (3),Nacozari, Puerto Peñasco, Benito Juárez, Álamos, SLRC, Altar (2), Empalme, Cananea, Santa Ana, Naco, Etchojoa y Átil (1).

Además, hay registradas 67 mil 910 personas recuperadas del virus y 93 pacientes hospitalizados, de los cuales 15 se encuentran estables, 52 graves y 16 críticos.