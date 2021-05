Covid en Sonora: 71 nuevos casos y 3 muertes

HERMOSILLO.-En la conmemoración del día de las madres las personas deben de evitar exponerlas a contagios y se deben de mantener todas las medidas preventivas, destacó Enrique Clausen Iberri, al confirmarse 3 decesos más y 71 nuevos casos por Covid-19 en Sonora.

El secretario de Salud en Sonora resaltó que es el segundo año con la pandemia en el que se conmemora este día, por lo que invitó a la población a pensar y analizar cómo quieren ver a su mamá en unos meses.

No puedo evitar pensar en quienes hace un año celebraron su día pero que este año ya no podrán hacerlo porque este maldito virus se las llevó, el mejor reconocimiento y regalo que puedes darle a tu madre es no exponerla a contagiarse, mejor hazle saber que la quieres y la amas cuidándola y protegiéndola”, señaló.