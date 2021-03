Covid-19 los deja sin empleo y se ‘contagian’ del espíritu emprendedor

HERMOSILLO.-urante la pandemia miles de personas perdieron sus empleos y se enfrentaron a situaciones que los pusieron a prueba de muchas maneras. Sin embargo hubo quienes vieron surgir su espíritu emprendedor y vieron la adversidad como una oportunidad.

Tal es el caso de Gustavo Moreno Aldecoa, quien tras perder su empleo en octubre del año pasado, decidió aventurarse a emprender y concretar una idea que estuvo en su mente por muchos años: Hacer bacanora de sabores.

Tiene 40 años de edad y durante cinco años trabajó en una empresa de transportes, pero debido a la contingencia fue uno de los afectados en los recortes de personal, por lo que aprovechó para invertir el tiempo y recursos en su proyecto.

“Todo el 2020 estuvimos trabajando durante la pandemia, pero ya fue durante los últimos meses del año cuando me dijeron que ya no requerían de mis servicios”, relata. Luego del recorte pensó durante varios meses qué hacer y decidió emprender el negocio de la bebida regional, pero con un toque personal y fresco para atraer a los clientes.

“Vi que aquí no se tenía algo parecido y entonces vi una oportunidad para explorar. Fueron varias semanas de prueba y logré crear las bebidas sabor arándano, tamarindo y crema de café, siendo estas dos últimas las más populares, sobre todo entre las mujeres”, comenta.

FABRICACIÓN ARTESANAL

Tras varias pruebas con su familia y amigos ha logrado un producto que ha sido del gusto de quienes son fanáticos de la bebida, la cual prepara de forma artesanal y busca darse a conocer en el ámbito local.

“Ahorita tengo un amparo con la Sociedad de Bacanoreros, gracias a ellos puedo comercializar el producto, ya que ahorita no están dando las autoridades el permiso, pero es siempre y cuando no me pase de cierta cantidad”, explica.

Gracias al apoyo de amigas, una de ellas Raquel Torres, entre otros amigos ha logrado perfeccionar el sabor y espera más adelante tener más variedad para ofrecer el producto y que llegue a más personas.

“El nombre ‘Berrendo’ surgió porque quería un nombre como el del borrego cimarrón y de repente pensé en ‘berrendo’ y a buscarlo y a compararlo con el cimarrón pero fue porque se me vino a la mente”, relata.

“TORTA BAJO EL BRAZO”

A un mes de lanzar su producto, ha logrado conseguir un sustento para él y para el bebé que espera al lado de su pareja, quien tiene tres meses de embarazo.

Moreno Aldecoa puntualiza que con este producto busca que sea más conocido y consumido a nivel local, ya que se elabora artesanalmente con fermentados de fruta que dan un sabor nuevo y es otra opción para los amantes del bacanora.

SALUD, PERO CON CAFÉ

El amor al café unió a Debora Martínez Ramos y a David Valles Ortiz, tras tener sus primeras citas de novios en diversas cafeterías, sin embargo no se esperaban que años después esta misma razón los animaría a emprender en una propia.

La pareja se conoció hace siete años, tienen dos años de casados, y a pesar de las dificultades económicas han logrado mantenerse unidos y poder compartir su gusto por el café.

“Desde que empezamos a salir íbamos a cafeterías locales, cuando viajábamos también y fuimos poco a poco queriendo conocer el proceso de esta bebida”, comenta Debora.

POCO A POCO

En marzo del año pasado ambos se quedaron sin empleo; David trabajó como ingeniero de manufactura en una maquila, mientras que Debora daba consultas nutricionales a domicilio.

“A raíz de eso empezamos a pensar qué hacer, si emprendíamos un negocio o qué haciamos para solucionarlo. Por ello, al principio hicimos pedidos para vender pan de plátano casero, ya que es una receta que yo dominaba”, explica la joven de 26 años.

Poco a poco fueron agregando más productos a sus ventas en línea, uno de ellos: El café. Pero al buscar proveedores locales no encontraron alguno que les convenciera y decidieron pedirlo a Chiapas. “Fuimos a algunas cafeterías y probamos, fuimos a otras y ninguna nos convenció.

Entonces pensamos en comunicarnos con el proveedor y encontramos uno en Motozintla, Chiapas y ahí elegimos para que nos llegara nuestro café”, relata David.

CONTRA VIENTO Y MAREA

Con el paso del tiempo, se fueron haciendo de herramientas y máquinas para hacer café, en ocasiones la pareja tuvo que vender algunas de sus pertenencias. Además de contar con un café de calidad, Debora y David hacen los postres como galletas, bollitos, muffins y pastelitos, los cuales son preparados con ingredientes naturales y sin conservadores.

“Pueden encontrar café de especialidad, repostería para todos los gustos, como veganos, light o para diabéticos”, añade el joven. El Desierto Café abrió sus puertas al público hace un mes y a pesar de la sombra del Covid-19 confían en que su negocio prosperará.