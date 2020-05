Covid-19 en Sonora: Suman mil 599 casos confirmados y 123 decesos

HERMOSILLO, Sonora.- El día de hoy ocurrieron 14 decesos y hay 98 nuevos casos, en total suman 123 defunciones en Sonora y hay mil 599 casos de contagios, informó Enrique Clausen.

El secretario de Salud indicó que las víctimas fatales fueron 6 mujeres y 8 hombres, iniciaron con síntomas entre el 29 de abril y 19 de mayo, fallecieron entre el 9 y el 23 de mayo, su edad oscilaba entre 23 y 80 años.

De estos el IMSS atendió a 7 y la Secretaría de Salud otros 7. Las defunciones por Municipio se dividen así: San Luis Río Colorado 7; Cajeme 4; Hermosillo, Nogales y Navojoa con 1 cada uno.

Con los 98 casos confirmados el día de hoy se acumulan mil 599 en total. Los 98 infectados reportados hoy ocurrieron en 54 mujeres y 44 hombres, entre 19 y 84 años.

Los infectados por Municipio se distribuyen de la siguiente manera: Hermosillo 32; Nogales 28; Cajeme 18; San Luis Río Colorado 8; Nacozari 3; Agua Prieta, Caborca, Cananea y Plutarco Elías Calles con 2 cada uno; Santa Ana 1.

Además 38 de los nuevos infectados fueron en trabajadores de la salud. Se distribuyen así: Hermosillo 13; Cajeme 12, Nogales 8; Nacozari 2; Caborca, Santa Ana, San Luis Río Colorado con 1 cada uno.

Enrique Clausen comentó que la sociedad está polarizada en dos vertientes: Están los que respetan las recomendaciones de quedarse en casa para salvar vidas y quedarse en casa; la segunda vertiente son los que ya no se están quedando en casa.

Estos se dividen en dos grupos: Los que tienen que salir por necesidad a trabajar porque viven al día; el otro grupo son los que no creen salen a las calles sin necesidad, estas son las que no trabajan en equipo porque no les interesa saturar los hospitales.

Los digo porque aun sabiendo los números de contagio confirmados y de fallecimientos, ya decidieron y me duele porque ese grupo ya tiene días saliendo a convivir, a pasear, a reuniones sociales, a la playa, todos somos testigos de este relajamiento general”, dijo.

A este grupo no les preocupa contagiarse y contagiar, no les preocupa el personal de salud, indicó que ellos aún están a tiempo de recapacitar porque esta semana será crucial para el regreso cauteloso para el mes de junio.

Aseveró que el Consejo Estatal de Salud tomaran en esta semana, en base al eje rector de la federación, el regreso será ordenado y paulatinamente, tomando como referencia el comportamiento de la epidemia.

Aquí en Sonora de cada 10 contagios 4 están llegando a los hospitales y dio las gracias a los que se quedan en casa.