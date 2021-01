Covid-19 en Sonora: 595 casos nuevos y 55 defunciones

HERMOSILLO, Sonora No hay nada más falso que la sensación de confianza que te dan las personas que quieren seguir haciendo reuniones a como dé lugar, es lo más delgado del hilo y es precisamente por donde se está rompiendo, por donde se están presentando más contagios y llevando a la muerte a más sonorenses, expresó Enrique Clausen Iberri.

Luego de confirmarse 55 defunciones más y 595 nuevos casos, el secretario de Salud detalló que hoy Sonora se encuentra con altísimos niveles de ocupación hospitalaria y de muerte por los que nunca quisieron resguardarse, ya sea porque no creen que el COVID-19 es mortal o porque no les dan la importancia que debieran.

“Hablamos de récords de contagios este mes por ellos, por los que desde el inicio le han apostado a la desinformación, a difundir medicamentos milagro, a decir que el virus se cura con enjuague bucal y que las vacunas no servirán; hoy estamos así por ellos, por los irresponsables, por los insensibles, por los malos ciudadanos”, comentó.

Sin embargo, dijo, estas personas también se contagian y cuando están desesperados buscando tanques de oxígeno, no encuentran más que la solidaridad y ayuda del personal médico, esos a quienes tanto insultan con su comportamiento.

Clausen Iberri señaló que estas personas también sufren la pérdida de sus familiares, por un virus en el que no creyeron, al que era tan fácil derrotar y no le echaron ganas.

“No seas parte de este grupo, para que no te enfermes, para que no sufras la pérdida de un ser querido, para que no tengas que comprobar en sangre propia que el virus que tanto niegas si existe y es mortal”, expuso.

En cuanto a los datos estadísticos de hoy, 53 mil 479 personas se han recuperado en Sonora; 28 pacientes COVID fueron dados de alta; se confirmaron 55 decesos en 30 hombres y 25 mujeres residentes de Hermosillo 13; Guaymas, San Luis Río Colorado y Cajeme siete cada uno; Nogales tres; Navojoa, Agua Prieta, Puerto Peñasco e Ímuris dos cada uno; Álamos, Cananea, Etchojoa, Empalme, Magdalena, Santa Ana, Naco, Caborca, Nacozari de García y Bácum uno cada uno; derechohabientes de la Secretaría de Salud 31, IMSS 23, Isssteson uno; con los que acumulan 5 mil 50 defunciones.

Hoy se suman 595 nuevos casos por COVID-19, en 302 mujeres y 293 hombres; residentes de Hermosillo 330; Cajeme 94; Nogales 33; San Luis Río Colorado 32; Caborca 25; Empalme 18; Navojoa 12; Guaymas 11; Nacozari de García y Cananea seis cada uno; Santa Ana cinco; Etchojoa, Puerto Peñasco, Gral. Plutarco Elías Calles y Magdalena tres cada uno; Álamos, Arizpe y Agua Prieta dos cada uno; Bácum, Ures, Benito Juárez, Pitiquito e Ímuris uno cada uno. Con ello se suman 61 mil 36 casos en total.

Hoy se confirmaron 13 casos pediátricos en siete niñas y seis niños; acumulándose mil 83 casos en total; y un caso en una mujer embarazada; acumulándose 430 casos en total.

De los 595 casos confirmados hoy, 52 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Casos COVID-19 en Sonora 61,036 casos confirmados y 5,050 defunciones

Defunciones registradas el 29 de enero 2021: 55

Hermosillo: 13

Guaymas: 7

San Luis Río Colorado: 7

Cajeme: 7

Nogales: 3

Navojoa: 2

Agua Prieta: 2

Puerto Peñasco: 2

Ímuris: 2

Álamos: 1

Cananea: 1

Etchojoa: 1

Empalme: 1

Magdalena: 1

Santa Ana: 1

Naco: 1

Caborca: 1

Nacozari de García: 1

Bácum: 1

Mujeres: 25/ Hombres: 30

Institución Médica

Secretaría de Salud: 31

IMSS: 23

Isssteson: 1

Casos confirmados el 29 de enero 2021: 595

Hermosillo: 330

Cajeme: 94

Nogales: 33

San Luis Río Colorado: 32

Caborca: 25

Empalme: 18

Navojoa: 12

Guaymas; 11

Cananea: 6

Nacozari de García: 6

Santa Ana: 5

Etchojoa: 3

Magdalena: 3

Puerto Peñasco: 3

Gral. Plutarco Elías Calles: 3

Arizpe: 2

Álamos: 2

Agua Prieta: 2

Ímuris: 1

Ures: 1

Benito Juárez: 1

Pitiquito: 1

Bácum: 1

Mujeres: 302/ Hombres: 293

Institución Médica

Secretaría de Salud: 454

IMSS: 102

Issste: 23

Isssteson: 16

Acumulados

Defunciones: 5,050

Hermosillo: 1,675

Cajeme: 909

Nogales: 439

San Luis Río Colorado: 408

Guaymas: 290

Navojoa: 220

Agua Prieta: 190

Caborca: 115

Huatabampo: 110

Empalme: 82

Cananea: 74

Etchojoa: 67

Puerto Peñasco: 65

Magdalena: 55

Nacozari de García: 47

Santa Ana: 36

Benito Juárez: 35

Bácum: 35

San Ignacio Río Muerto: 19

Gral. Plutarco Elías Calles: 19

Fronteras: 16

Ímuris: 15

Cumpas: 12

Álamos: 10

Pitiquito: 9

Rosario: 8

Ures: 8

Naco: 8

Moctezuma: 7

Altar: 6

Sahuaripa: 6

Benjamín Hill: 6

Baviácora: 5

San Miguel de Horcasitas: 5

Villa Hidalgo: 4

Aconchi: 4

Bacoachi: 3

Sáric: 3

Rayón: 3

Carbó: 3

Bavispe: 2

Arizpe: 2

Nácori Chico: 2

Arivechi: 2

Quiriego: 2

Santa Cruz: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Opodepe: 1

Cucurpe: 1

San Felipe de Jesús: 1

San Pedro de la Cueva: 1

Huépac: 1

Oquitoa: 1

72/Hombres: 2,878

Institución Médica

IMSS: 3,140

Secretaría de Salud: 1,430

Isssteson: 369

Issste: 103

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 61,036

Hermosillo: 29,076 municipio con mayor incidencia con un 48% del total.

Cajeme: 8,095 que representan el 13% del total.

Nogales: 4,126 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,798 que representan 5% del total

Navojoa: 2,570

Guaymas: 2,469

Caborca: 2,469

Cananea: 1,804

Agua Prieta: 1,119

Huatabampo: 1,078

Empalme: 949

Etchojoa: 617

Magdalena: 518

Puerto Peñasco: 433

Santa Ana: 334

Nacozari de García: 307

Bácum: 238

Gral. Plutarco Elías Calles: 184

Álamos: 183

Pitiquito: 179

Benito Juárez: 156

San Ignacio Río Muerto: 133

Baviácora: 123

Sahuaripa: 116

Ures: 87

Ímuris: 86

Altar: 67

Cumpas: 67

Moctezuma: 60

Rosario: 58

Bacoachi: 47

Fronteras: 43

Benjamín Hill: 37

Yécora: 34

Naco: 33

Arizpe: 31

Aconchi: 30

Sáric: 25

Nácori Chico: 24

San Miguel de Horcasitas: 18

Granados: 15

Trincheras: 14

Arivechi: 14

Banámichi: 14

Villa Hidalgo: 13

Quiriego: 13

Carbó: 11

Cucurpe: 11

Rayón: 10

San Pedro de la Cueva: 9

Tepache: 9

Bavispe: 7

Ónavas: 6

Huásabas: 6

Villa Pesqueira: 6

Bacerac: 6

Huachinera: 6

San Felipe de Jesús: 5

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

Bacadéhuachi: 5

Huépac: 4

Bacanora: 4

Santa Cruz: 4

San Javier: 4

Opodepe: 3

Oquitoa: 2

La Colorada: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mujeres: 32,947/Hombres: 28,089

Institución Médica

Secretaría de Salud: 43,483

IMSS: 11,846

Isssteson: 4,441

Issste: 1,031

Sedena: 220

Semar: 15

Casos estudiados: 110,087

Confirmados: 61,036

Descartados: 49,051

Cuadro leve: 14,034

Pacientes activos: 2,052

Pacientes en seguimiento terminado: 11,982

Curados: 41,497

Hospitalizados: 455

Estables: 185

Graves: 185

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 85