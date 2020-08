Covid-19 en Sonora: 50 decesos y 549 nuevos contagios confirmados este día

HERMOSILLO, Sonora.- Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, dijo comprender a los jóvenes, quienes tienen ganas de salir de sus hogares, ir de fiesta, ver a sus amigos, pues ya son semanas en confinamiento social.

Indicó que cargar con el encierro no ha sido fácil para nadie, pero es importante seguir cuidándose y ser responsables ante esta pandemia por el virus SARS-CoV-2.

Continuó “Debes esperar a salir, no sólo por ti, sino por tu familia, por tu futuro y tal vez pienses que por ser joven corres menos riesgo, pero no es así, la realidad es que la tasa de muerte por Covid-19 en pacientes jóvenes es muy elevada en muchas partes del mundo".

“Los jóvenes son uno de los grupos de edad más afectados, cierto, eres joven y estás fuerte pero no eres invencible y el Covid-19 es un enemigo mortal, un enemigo muy despiadado al que no le importa que tengas toda tu vida por delante, al que no le importa que tengas una familia que te ama”, señaló.

Ante esto, el funcionario estatal puso a disposición el teléfono 66 para que los jóvenes y sus familias soliciten apoyo.

Recalcó:

Si sienten ansiedad, en la Secretaría de Salud contamos con sicólogos profesionales para brindarles ayuda, tanto vía telefónica como presencial, no duden en llamar al 911 o al teléfono 6629376519. “No importa la edad, los apoyaremos en su salud emocional“.

Clausen Iberri apuntó que es importante seguir cuidándose y evitar salir de sus hogares si no es necesario hacerlo, pues así se evita los contagios por la enfermedad.

ESTADÍSTICAS

La noche de este sábado la Secretaría de Salud en Sonora confirmó que se tiene un nuevo récord de nuevos casos de Covid-19, pues se registraron 549 nuevos contagios y 50 decesos por la enfermedad.

En el Estado se tiene un total de mil 878 fallecimientos y 20 mil 22 casos confirmados, mientras que 14 mil 497 sonorenses han vencido al virus.

Stephany Fernández Villa, doctora del HIES, detalló que de las muertes, 20 ocurrieron en mujeres y 30 en hombres, de entre 30 y 91 años de edad. 15 de ellos de Hermosillo, 9 de Cajeme, seis de Guaymas, cinco de San Luis Río Colorado, tres de Nogales, dos de Empalme y Navojoa, mientras que un caso en Bacúm, Plutarco Elías Calles, San Ignacio Río Muerto, Agua Prieta, Santa Ana, Caborca, Huatabampo y Magdalena.

De los 549 nuevos casos de SARS-CoV-2, 300 ocurrieron en mujeres y 249 hombres. Corresponden a Hermosillo 396, 26 en Nogales, 24 en Caborca, 19 en San Luis Río Colorado y Cajeme, 15 en Agua Prieta, 13 de Guaymas, 10 de Navojoa, cuatro en Empalme, Baviácora, Cananea, Huatabampo y Magdalena tres cada uno, en Puerto Peñasco dos, Imuris, Villa Hidalgo, Altar, Pitiquito, Nacozari, Bacoachi, Plutarco Elías Calles, Etchojoa y Benito Juárez un caso.

Entre ellos resultaron positivos 13 casos pediátricos, siendo ocho niñas y cinco niños de entre 0 y 14 años de edad, con esto se tiene un total de 237 casos.

Además se sumaron dos casos de Covid-19 en mujeres embarazadas, ambas de Caborca, con los que se tiene un acumulado de 178 casos en total.

De los 549 nuevos contagios, once se presentaron en trabajadores de la Salud.