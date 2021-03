Covid-19 en Sonora: 4 defunciones y 168 nuevos casos

HERMOSILLO.-Sin importar de qué color sea el semáforo de riesgo epidémico nacional, siempre he dicho que debemos actuar como si estuviéramos en rojo, pues el color del semáforo es una determinación que toma la federación y que los estados acordamos acatar, expresó Enrique Clausen Iberri.



Después de confirmarse 4 defunciones más y 168 nuevos casos por Covid-19, el secretario de Salud manifestó que desde la Secretaría se ha impulsado en acuerdo con ayuntamientos la reducción de la movilidad, un esfuerzo corresponsable que ha dado como resultado menos contagios y menos muertes por Covid . También los Centros y jornadas Anticipa, la distribución de oxímetros en las comunidades indígenas, son acciones que han salvado vidas.



“Una y otra vez me he opuesto a que se relajen las medidas sanitarias y una y otra vez te he insistido en que no salgas nomás por salir y que respetes la regla de tres: cubrebocas, lavado de manos y sana distancia”, comentó.



En diciembre, la realización de fiestas y posadas tuvo consecuencias terribles, un repunte de casos y lamentables fallecimientos; y ahora hay un nuevo peligro: Semana Santa y Semana de Pascua que pueden detonar “una tercera y furiosa ola de Covid”.



“Durante más de 360 intervenciones te he hablado de frente y con la verdad y te he dejado en claro que, mientras no haya vacunas, mi postura es estar en semáforo rojo, postura que tú también podrías asumir para protegernos a todos; y si no te lo dije antes, te lo digo ahora, estar en verde no te da permiso de salir a festejar, al contrario, en verde es cuando con más responsabilidad y solidaridad te tienes que comportar”, finalizó.



En cuanto a los datos estadísticos de este domingo, se informó que se confirman cuatro decesos en tres mujeres y un hombre residentes de Caborca, Empalme, Hermosillo y Cajeme; 3 de ellos derechohabientes del IMSS y 1 de la Secretaría de Salud, con los que suman 5 mil 883 defunciones.



Este domingo se sumaron 168 nuevos casos, en 86 mujeres y 82 hombres; acumulándose 68 mil 268 casos en total desde el inicio de la pandemia en el estado; los nuevos pacientes son residentes de Hermosillo 47; Cajeme 31; Guaymas 18; Caborca 17; Navojoa y Agua Prieta ocho cada uno; Pitiquito y Empalme siete cada uno; Nogales seis; Cananea cuatro; Puerto Peñasco, Sahuaripa y San Luis Río Colorado tres cada uno; General Plutarco Elías Calles, Fronteras, Huatabampo, Álamos, Santa Ana y Altar uno cada uno.



Se confirmaron cuatro casos pediátricos en dos niñas y dos niños; acumulándose mil 241 en total, y dos casos en mujeres embarazadas; acumulándose 464 en total. De los 168 nuevos casos confirmados, 168 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.



Casos COVID-19 en Sonora 68,268 casos confirmados y 5,883 defunciones



Defunciones registradas el 14 marzo de 2021: 4

Caborca: 1

Empalme: 1

Hermosillo: 1

Cajeme: 1



Mujeres: 3/ Hombres: 1



Institución Médica

IMSS: 3

Secretaría de Salud: 1





Casos confirmados el 14 de marzo de 2021: 168

Hermosillo: 47

Cajeme: 31

Guaymas: 18

Caborca: 17

Navojoa: 8

Agua Prieta: 8

Pitiquito: 7

Empalme: 7

Nogales: 6

Cananea: 4

Puerto Peñasco: 3

Sahuaripa: 3

San Luis Río Colorado: 3

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Fronteras: 1

Huatabampo: 1

Álamos: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1



Mujeres: 86/ Hombres: 82



Institución Médica

Secretaría de Salud: 117

IMSS: 47

Isssteson: 4





Acumulados

Defunciones: 5,883

Hermosillo: 1,953

Cajeme: 1,010

Nogales: 482

San Luis Río Colorado: 479

Guaymas: 343

Navojoa: 261

Agua Prieta: 201

Caborca: 157

Huatabampo: 134

Cananea: 117

Empalme: 104

Etchojoa: 84

Puerto Peñasco: 74

Magdalena: 68

Nacozari de García: 49

Benito Juárez: 41

Santa Ana: 41

Bácum: 40

San Ignacio Río Muerto: 22

Ímuris: 22

Gral. Plutarco Elías Calles: 21

Fronteras: 16

Pitiquito: 14

Álamos: 13

Cumpas: 13

Ures: 9

Naco: 9

Moctezuma: 9

Sahuaripa: 8

Rosario: 8

Villa Hidalgo: 7

Baviácora: 7

Benjamín Hill: 6

Altar: 6

Bacoachi: 6

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 4

Sáric: 4

Rayón: 3

Carbó: 3

Quiriego: 3

Bacerac: 3

Arizpe: 3

Banámichi: 3

Bavispe: 2

Nácori Chico: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Arivechi: 2

Cucurpe: 2

Opodepe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Granados: 1

Huépac: 1

Oquitoa: 1

Tepache: 1

Santa Cruz: 1

Mazatán: 1



Mujeres: 2,520/Hombres: 3,363



Institución Médica

IMSS: 3,680

Secretaría de Salud: 1,672

Isssteson: 409

Issste: 113

Sedena: 5

Semar: 4





Total de casos confirmados: 68,268

Hermosillo: 32,122 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 9,394 que representan el 14% del total.

Nogales: 4,374 que representan el 6% del total

Guaymas: 3,144 que representan el 5% del total

San Luis Río Colorado: 3,020

Navojoa: 2,897

Caborca: 2,784

Cananea: 1,865

Huatabampo: 1,301

Empalme: 1,185

Agua Prieta: 1,153

Etchojoa: 673

Magdalena: 575

Puerto Peñasco: 483

Santa Ana: 364

Nacozari de García: 324

Bácum: 270

Álamos: 226

Pitiquito: 231

Gral. Plutarco Elías Calles: 199

Benito Juárez: 178

San Ignacio Río Muerto: 160

Sahuaripa: 153

Baviácora: 132

Ímuris: 94

Ures: 91

Altar: 74

Cumpas: 70

Moctezuma: 66

Rosario: 63

Bacoachi: 51

Yécora: 45

Fronteras: 44

Benjamín Hill: 38

Naco: 33

Arizpe: 32

Aconchi: 30

Nácori Chico: 28

Sáric: 26

Carbó: 23

Arivechi: 22

San Miguel de Horcasitas: 18

Villa Hidalgo: 16

Granados: 15

Trincheras: 14

Banámichi: 14

Quiriego: 14

San Pedro de la Cueva: 13

Cucurpe: 12

Rayón: 10

Tepache: 10

Bacerac: 8

Huásabas: 8

Huachinera: 7

Bavispe: 7

Ónavas: 6

Villa Pesqueira: 6

San Javier: 6

Tubutama: 6

Divisaderos: 5

Bacadéhuachi: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacanora: 4

Santa Cruz: 4

Huépac: 4

Mazatán: 4

Opodepe: 3

Oquitoa: 3

La Colorada: 2

Suaqui Grande: 1

Soyopa: 1



Mujeres: 36,673/Hombres: 31,595



Institución Médica

Secretaría de Salud: 48,023

IMSS: 13,791

Isssteson: 5,126

Issste: 1,089

Sedena: 224

Semar: 15



Casos estudiados: 119,968

Confirmados: 68,268

Descartados: 51,700

Cuadro leve: 12,094

Pacientes activos: 1,179

Pacientes en seguimiento terminado: 10,915

Curados: 50,208

Hospitalizados: 83

Estables: 30

Graves: 52

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva:1